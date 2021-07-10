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كيفية اكتشاف المواقع الإلكترونية الاحتيالية

منذ يوم
1947
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كيفية اكتشاف المواقع الإلكترونية الاحتيالية

وكالات (صدى):
نبه مكتب Better Business Bureau، مستخدمي الإنترنت بشأن مواقع إلكترونية احتيالية، ينتهي تصفحها بإحداث ضرر مالي لكل من يزورها، مثل المواقع التي تهدف إلى العثور على شريك الحياة والمواعدة على وجه التحديد، فبعضها قد يكون زائفًا، وتعتمد على خداع الضحية.

وقال المكتب "ربما سمعت عن الحيل الرومانسية، حيث يخدع المحتالون الضحايا غير المرتابين للوقوع في الحب، ومن ثم التخلي عن أموالهم. في هذه الخدعة، فإن الموقع قيد التصفح هو خدعة في حد ذاته",حيث يُطلب من المستخدمين ملء ملف تعريف بمعلوماتهم الشخصية، والتي تتضمن رقم بطاقة الائتمان الخاصة بهم لدفع ثمن العضوية

وفي حال رغبة مستخدم الانترنت إلغاء عضويته، فعادة ما يستمر المحتالون في إرسال الفواتير إلى بطاقة الدفع المسبق الخاصة به، حيث إن بعض هذه المواقع ستحاول مطالبة الأشخاص بالدفع للاتصال بملفات تعريفيه أخرى خاصة به،حسب ما نقلته Best Life.

وعن كيفية اكتشاف المواقع الاحتيالية، قال المكتب أن مثل هذه المواقع بها علامات حمراء واضحة بحيث تمتلئ بملفات تعريف مزيفة غير مكتملة، وقد تفتقر إلى الصور والمعلومات الأساسية الأخرى،ومن المحتمل أيضًا أن يتم تشجيعك على التواصل مع الأشخاص الذين لا يتطابقون مع ملف التعريف الخاص بك.

ونصح المكتب أنه قبل الاشتراك في مثل هذه المواقع، يجب أن يكون الشخص قادرًا على معرفة ما إذا كان قد تم تقديم تقارير سلبية أخرى حول موقع الويب الذي يُحتمل أن يكون مزيفًا،كما يجب عليك أيضًا عند استخدام البطاقة الائتمانية، أن تعترض على أي رسوم أو مصاريف غير مصرح بها مقابل خدمات مزيفة.

لكن قد لا يكون الأمر نفسه صحيحًا إذا كنت تستخدم بطاقة الخصم الخاصة بك، أو إذا قدمت لشركة ما معلوماتك المصرفية، مثل رقم حسابك ورقم التوجيه الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه.

المواقع الإلكترونية الاحتيالية
خداع الصحية
المحتالون

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10004
منذ يوم
مشكورين

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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