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عروس تقتل زوجها وتحرق جثته بسبب رسالة

منذ يوم
2088
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عروس تقتل زوجها وتحرق جثته بسبب رسالة

القاهرة (صدى):
تسببت رسالة نصية تلقتها عروس فور عقد قرانها، في مصر، في قيامها بقتل زوجها وحرق جثته انتقاما منه.

وكانت الرسالة مفادها "زوجك بيخونك مع حريم كتير"، لتبدأ على الفور في البحث في تاريخ وذكريات زوجها، وبالفعل، تأكدت من خيانته لها.

وبعد تلقيها الصدمة، خططت العروس رفقة أختها، للخلاص من الزوج، حيث طلبت منه الطلاق ومنحته أسبوعين لإنهاء الأمر.

وعاد الزوج لمنزل الزوجية لأخذ العفش، لتتوجه العروس و2 من شقيقاتها بالاعتداء عليه بالضرب حتى سقط على الأرض وأشعلن النار بالشقة كي تتفحم الجثة.

وتوصلت تحريات الشرطة في الواقعة إلى وجود خلافات بين القتيل وزوجته بسبب علاقاته النسائية المتكررة جعلت الزوجة وقريباتها يرتكبن الجريمة.

مصر
جريمة
عروس
عريس

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13686
منذ يوم
غالباماتنقلب نتائج الإنتقام وخيمة على المعتدي،ولا يخرج منها إلا بالندم والخيبة والخسران..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13686
منذ يوم
غالباماتنقلب نتائج الإنتقام وخيمة على المعتدي،ولا يخرج منها إلا بالندم والخيبة والخسران..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8260
منذ يوم
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130442
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. مجرمه هي واخواتها ، لا كثر الله عيّنتهن ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 11
منذ يوم
لاحول ولاقوة الابالله
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 895
منذ 9 ساعات
قتلكن الله يا مجرمات تطلقي منه وتخلصي من قيوده ..نصيحة لكل زوج : أي زوجة تهددك بالقتل ولو على سبيل المزاح عليك أن تتعامل مع كلامها بمحمل الجد ..والله لا عيشا هنيئا مع امرأة تسترجل على زوجها وتهدده بالقتل

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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