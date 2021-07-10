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"لين" لخدمات الأعمال تعلن بدء التقديم على برنامج التدريب على رأس العمل

منذ يوم
1999
"لين" لخدمات الأعمال تعلن بدء التقديم على برنامج التدريب على رأس العمل

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "لين لخدمات الأعمال" عن بدء التقديم على برنامج التدريب على رأس العمل، بعدة تخصصات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما اشترطت أن يكون المتدرب متفرغ للدوام الكامل، ولا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.

وفيما يلي التخصصات الأكاديمية المستهدفة:

- تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.

- نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.

- علم البيانات والاحصاء والعلوم الاكتوارية.

- نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.

- إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.

- الهندسة.

- القانون والحوكمة.

ويحصل المتدرب على مكافأة مالية تدفع شهريا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية 6,500 ريال للبكالوريوس، 8,500 ريال للماجستير، إضافة إلى التأمين الصحي للمتدرب، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

التقديم

مكافأة مالية
رأس العمل
لين لخدمات الأعمال

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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