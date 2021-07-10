"لين" لخدمات الأعمال تعلن بدء التقديم على برنامج التدريب على رأس العمل

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "لين لخدمات الأعمال" عن بدء التقديم على برنامج التدريب على رأس العمل، بعدة تخصصات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
كما اشترطت أن يكون المتدرب متفرغ للدوام الكامل، ولا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.
وفيما يلي التخصصات الأكاديمية المستهدفة:
- تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.
- نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.
- علم البيانات والاحصاء والعلوم الاكتوارية.
- نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.
- إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.
- الهندسة.
- القانون والحوكمة.
ويحصل المتدرب على مكافأة مالية تدفع شهريا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية 6,500 ريال للبكالوريوس، 8,500 ريال للماجستير، إضافة إلى التأمين الصحي للمتدرب، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
التقديم