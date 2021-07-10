نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جسم مجهول وراء انفجار إيران

منذ يوم
2347
جسم مجهول وراء انفجار إيران

طهران (صدى):
ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الانفجار القوي الذي شهدته طهران، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، جاء نتيجة انفجار جسم مجهول في حديقة، دون وقوع إصابات.

وزار موقع الانفجار نائب محافظ طهران حميد رضا جودة راضي المسؤول عن الشؤون الأمنية، موضحا أنه جار التحقيق في أبعاد الحادث وأسبابه.

وكانت "صدى" نشرت مقطعا للحظة وقوع الانفجار، قرب مقر الإذاعة والتلفزيون في طهران.

يذكر أن هذا الانفجار ليس الأول من نوعه الذي تشهده إيران في الشهور الأخيرة، حيث تتوالى الانفجارات والحرائق بالقرب من المباني الحكومية، ومنشآت النفط والغاز، دون توضيح رسمي من قبل الحكومة الإيرانية.

اقرأ أيضا:

فيديو.. انفجار ضخم قرب مقر التليفزيون الإيراني

ايران
طهران
انفجار
جسم مجهول

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

أخر الأخبار

بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ دقيقة 999
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 9 دقائق 1113
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 26 دقيقة 1563
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 31 دقيقة 1484
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 36 دقيقة 1451
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 41 دقيقة 1879
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ 46 دقيقة 631
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 51 دقيقة 2410
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
منذ 56 دقيقة 2647
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
منذ ساعة 1789