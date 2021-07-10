جسم مجهول وراء انفجار إيران

طهران (صدى):
ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الانفجار القوي الذي شهدته طهران، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، جاء نتيجة انفجار جسم مجهول في حديقة، دون وقوع إصابات.
وزار موقع الانفجار نائب محافظ طهران حميد رضا جودة راضي المسؤول عن الشؤون الأمنية، موضحا أنه جار التحقيق في أبعاد الحادث وأسبابه.
وكانت "صدى" نشرت مقطعا للحظة وقوع الانفجار، قرب مقر الإذاعة والتلفزيون في طهران.
يذكر أن هذا الانفجار ليس الأول من نوعه الذي تشهده إيران في الشهور الأخيرة، حيث تتوالى الانفجارات والحرائق بالقرب من المباني الحكومية، ومنشآت النفط والغاز، دون توضيح رسمي من قبل الحكومة الإيرانية.
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