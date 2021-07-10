أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45483، العملة مقابل الريال الواحد 0.22448
- الدولار: 3.75081، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661
- درهم إماراتي: 1.02113، مقابل الريال الواحد 0.97931
- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74558
- دينار أردني: 5.29035، مقابل الريال الواحد 0.18903
- دينار كويتي: 12.46292 مقابل الريال الواحد 0.08025
- دينار بحريني: 9.95094، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03016، مقابل الريال الواحد 0.97072
-الدرهم المغربي: 0.42085 مقابل الريال الواحد 2.37615
- الجنيه المصري: 0.23910، مقابل الريال الواحد 4.18242