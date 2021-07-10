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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ يوم
1569
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.45483، العملة مقابل الريال الواحد 0.22448

- الدولار: 3.75081، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661

- درهم إماراتي: 1.02113، مقابل الريال الواحد 0.97931

- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74558

- دينار أردني: 5.29035، مقابل الريال الواحد 0.18903

- دينار كويتي: 12.46292 مقابل الريال الواحد 0.08025

- دينار بحريني: 9.95094، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03016، مقابل الريال الواحد 0.97072

-الدرهم المغربي: 0.42085 مقابل الريال الواحد 2.37615

- الجنيه المصري: 0.23910، مقابل الريال الواحد 4.18242

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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