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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ يوم
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130442
منذ يوم
ربنا يعين ..

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
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