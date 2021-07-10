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السفير أسامة نقلي: جيهان السادات جمعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر

منذ يوم
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السفير أسامة نقلي: جيهان السادات جمعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر

القاهرة (صدى):
قدم سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي، التعازي للشعب المصري وقيادته في وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ونشر نقلي صورة جمعته بجيهان السادات قائلا: "عاصرت حقبة الرئيس أنور السادات رحمه الله، بكل تفاصيلها، وعندما جلست اليها وجدت المزيد، ومع تجدد اللقاءات أُسرياً أستزيد".

وتابع: "جمعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر، وسرد ممتع لتاريخ الحقبة بفكر السياسي ولسان الأكاديمي، خالص التعازي لمصر قيادة وحكومة وشعباً، تغمدها الله بواسع رحمته".

وتوفت أمس الجمعة السيدة جيهان السادات، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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مصر
المملكة
السادات
جيهان السادات
اسامة النقلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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