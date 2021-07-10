البكيري: لجنة الانضباط آخر من يعلم (فيديو)

نواف السالم (صدى):
وصف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، لجنة الانضباط باتحاد الكرة بأنها "آخر من يعلم"، وذلك بعد تهديدها لنادي الاتحاد بخصم 3 نقاط من رصيده في قضية انتهى أمر سدادها.
وقال البكيري: "تخيلوا أن في لجنة محترمة تقف على دوري بحجم الدوري السعودي بقيمته السوقية وتكون آخر من يعلم القرارات".
وتابع: "اللجنة أصدرت قرار بحسم 3 نقاط من ضمن الـ 5 قرارات التي أصدرتها مؤخرًا، في واحد من تلك القرارات قام الاتحاد في يناير بسداد المبلغ ولجنة الانضباط تصدر القرار امس كأنها أخر من يعلم عن قرارات السداد، هذا شيء مريب ولا لأ".
وأكد البكيري أنه تم إخطار نادي الاتحاد لأمانة اتحاد الكرة وسكرتارية لجنة الانضباط، في خطاب رسمي بتاريخ 2021/1/26 بسداد مبلغ 250 الف ريال لنادي الفيصلي، مقابل إعارة لاعب الاتحاد خالد السميري لصفوفه، بمبلغ 300 الف ريال.
وأضاف: "واللجنة لأنها أخر من يعلم تصر على التهديد بحسم 3 نقاط من رصيده؟ استفزاز".
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، أصدرت قرارات بخصم 12 نقطة من نقاط الاتحاد في مسابقة الدوري تلقائياً في حال مضي 30 يوماً من تاريخ اخطار النادي بهذناديه القرارات، وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة.
وتمثلت القرارات التي تم ذكرها والتي امتنع الاتحاد عن تنفيذها لصالح الفيصلي في قرار بشأن مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال اللاعب المحترف محمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني، وقرار آخر متعلق بمستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال اللاعب المحترف، عبدالعزيز بن علي البيشي، وقرار ثالث بشأن مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال اللاعب المحترف حمدان بن عطيه الشمراني.