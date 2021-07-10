مصرف الراجحي يعلن يفتح باب التقديم على برنامج تطوير منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مصرف الراجحي، عن بدء التقديم على برنامج تطوير تكنولوجيا المعلومات لحملة البكالوريوس والماجستير 2021م في الرياض.
واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حديث التخرج مع خبرة أقل من عام، والحد الأدنى من المعدل التراكمي 3.75 / 5 - 2.75 / 4.
كما اشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون الحد الأقصى لسن خريج البكالوريوس 26 / خريج الماجستير بحد أقصى 28 سنة.
ويشترط أيضا أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس / الماجستير في أحد التخصصات التالية: علوم الحاسب- علم المعلومات- هندسة برمجيات الحاسوب- الأمن السيبراني والمعلومات- تكنولوجيا المعلومات والرقمية- هندسة البرمجيات- نظم إدارة المعلومات.
التقديم