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مصرف الراجحي يعلن يفتح باب التقديم على برنامج تطوير منتهي بالتوظيف

منذ يوم
9381
1
مصرف الراجحي يعلن يفتح باب التقديم على برنامج تطوير منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مصرف الراجحي، عن بدء التقديم على برنامج تطوير تكنولوجيا المعلومات لحملة البكالوريوس والماجستير 2021م في الرياض.

واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حديث التخرج مع خبرة أقل من عام، والحد الأدنى من المعدل التراكمي 3.75 / 5 - 2.75 / 4.

كما اشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون الحد الأقصى لسن خريج البكالوريوس 26 / خريج الماجستير بحد أقصى 28 سنة.

ويشترط أيضا أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس / الماجستير في أحد التخصصات التالية: علوم الحاسب- علم المعلومات- هندسة برمجيات الحاسوب- الأمن السيبراني والمعلومات- تكنولوجيا المعلومات والرقمية- هندسة البرمجيات- نظم إدارة المعلومات.

التقديم

الرياض
مصرف الراجحي
التوظيف
البكالوريوس
برنامج تطوير

التعليقات

عيدان غرم الله عازل الخناسي الشمراني
عيدان غرم الله عازل الخناسي الشمراني عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
الله ازقه نرجو قبولنا

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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