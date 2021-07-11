وزير خارجية عمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل

مسقط (صدى):
أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على دعم بلاده لتحقيق السلام العادل في فلسطين.
ونفى البوسعيدي أن تكون عمان الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
وعن القمة المرتقبة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، التي تعقد غدا الأحد، في نيوم، اعتبر البوسعيدي، أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها، وفقا لتصريحاته للشرق الأوسط.
وتوقع أن تشهد العلاقات بين المملكة وعمان قفزة في المستقبل القريب بمجالات التعاون والشراكة، خصوصا في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين.