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وزير خارجية عمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل

منذ يوم
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وزير خارجية عمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل

مسقط (صدى):
أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على دعم بلاده لتحقيق السلام العادل في فلسطين.

ونفى البوسعيدي أن تكون عمان الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وعن القمة المرتقبة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، التي تعقد غدا الأحد، في نيوم، اعتبر البوسعيدي، أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها، وفقا لتصريحاته للشرق الأوسط.

وتوقع أن تشهد العلاقات بين المملكة وعمان قفزة في المستقبل القريب بمجالات التعاون والشراكة، خصوصا في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين.

فلسطين
عمان
وزير الخارجية
الاحتلال الاسرائيلي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
ممتاز جدا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
خير ان شاء الله ..

.. اسأل الله ان يوفق الزعيمين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين وشعوب المنظقة اجمع .. آمين ..
محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ يوم
بيض الله وجهك ياسلطان عُمان
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 700
منذ يوم
اللف والدوران في الأخبر الأ يعلم ان رئيس اليهودي النتن زار عمان مسقط والأن يدعي ان لايمكن فتح العلاقات مع اليهود , دور غيرها
ابو العرب
ابو العرب عدد التعليقات : 1115
منذ 13 ساعة
افضل شي ربط علاقة مع عمان وفتح المنفذ بين سعودية وعمان مباشرة

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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