نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. قائد مركبة يربك مواطنة بإشعال الإضاءة ويصدمها والمرور يتفاعل

منذ يوم
15386
16
فيديو.. قائد مركبة يربك مواطنة بإشعال الإضاءة ويصدمها والمرور يتفاعل

الرياض (صدى):
تقدمت مواطنة بشكوى للإدارة العامة للمرور، تفيد تعرض سيارتها لأضرار، بسبب قائد سيارة "تويوتا".

ونشرت المواطنة مقطع فيديو أظهر قيام سائق التويوتا بإشعال الإضاءة العالية، والسير بسرعة زائدة بين المركبات، مما تسبب في كسر مرآة سيارتها الأمامية وإحداث تلفيات بالجزء الخلفي نتيجة الاصطدام به.

وقالت في شكواها: "مين يحمي أرواحنا من هالأشكال الخبيثة؟ ملحم فيني أربكني ووترني، وأول ما جيت بلف يمين دخل بيني وبين الصبة، وصدم مرايتي وجزء من السيارة الخلفي، بغيت أفقد السيطرة على سيارتي".

ومن جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع المقطع المنشور، موضحة أنه تم رفع بلاغ المواطنة للقسم المختص.

المرور
مركبة
مواطنة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
اهبل و لا عنده ذووووووووق
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 164
منذ يوم
حسب المقطع هي تسير في اقصى اليسار في الخط الرئيسي وتسير بهدوا فهي تعطل السير
ويجب تسجيل مخالفة عليها
ابو ميشو
ابو ميشو عدد التعليقات : 157
منذ يوم
هي غلطانه اعطاها الضوء العالي يعني خذي المسار الايمن وخصوصا مافيه زحمة وليش ما تبعد عنه وكثير للاسف يعاند وكان الشارع من املاكه الخاصة .
العلم
العلم عدد التعليقات : 26
منذ يوم
هذه ماتفهم أنظمة السير لحد يلومها توها تسوق
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 20
منذ يوم
انت و هو اي انظمة سير تتكلموا عنها ...... مافيه قانون ولا نظام في اي دولة في العالم ينص على انه اذا كبس عليك النور ابعد عن الطريق. واضح انكم انتوا اللي ماتفهموا بأنظمة المرور و اتمنى انه يصيدوه و ياخذ جزائه و اكثر. و اتمنى يصدروا عقوبة مشددة على اشكال اللي يسسوا كذا و يجرموا عملهم لأنه متعمد أذية الأخرين.
ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1904
منذ يوم
لو مشيتي باليمين او الوسط وفتحتي الطريق ماحد كلمك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130442
منذ يوم
مامعه حق ..
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 607
منذ يوم
انا وانا رجل ولي اكثر من ٢٥ سنه اسوق ودي افتك من السواقه من كثر الهمج والزحمه الله يعين الجدد بالسواقه مو سهله هالايام
Ali
Ali عدد التعليقات : 116
منذ يوم
ماسكه اليسار ولاتبي تفتح طريق وجايه تتبكبك صدمني وكسر مرايتي ليته ياخذك بالصدام على وجهك في الاسفلت
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 162
منذ يوم
يا جماعه ركزو في المقطع هيه ماسكه اليسار وماشيه ببطء يعني الخطأ منها
وصاحب الجيب ردة فعله طبيعيه جدا
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ 23 ساعة
على حسب التصوير مافتحت له الطريق وهي المخطئة
حمدان البرهمي
حمدان البرهمي عدد التعليقات : 12
منذ 23 ساعة
مع احترامي ليش تمسك الخط اليسر!!!!!
احمد
احمد عدد التعليقات : 6
منذ 20 ساعة
متى تنتهي هالحشرات من طرقنا وشوراعنا تجده اكسل خلق الله واذا ساق اشغل الناس وطاير كانه بيحضر جلسة مجلس الأمن
احمد
احمد عدد التعليقات : 6
منذ 20 ساعة
متى تنتهي هالحشرات من طرقنا وشوراعنا تجده اكسل خلق الله واذا ساق اشغل الناس وطاير كانه بيحضر جلسة مجلس الأمن
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7042
منذ 17 ساعة
الحق مع المرأة أولاً هو متعدي السرعة القانونيه في نفس الطريق وثانياً لا يحق له أن يروعها كذا ياخي لف يمين وتعدها ولكن هو يعنني بيفرض سيطرته كأنه هو راعي الخط وافتحي الخط لي 🤭 ترا دايم اشوفهم بطرق السريعه يمشون بسرعات مهولة تحت ١٨٠ كيلو يمشي واصلاً انا من الخوف افتح له الطريق قبل يقرب لي هههه😅 معي كورولا وانا مسالم جداً
ابو العرب
ابو العرب عدد التعليقات : 1115
منذ 14 ساعة
صادقه يربك السائق المفروض فيه مخالفة وعقوبة مثل هذا الاشكال

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

أخر الأخبار

بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 14 ثانية 999
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 7 دقائق 1085
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 25 دقيقة 1561
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 30 دقيقة 1478
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 34 دقيقة 1446
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 39 دقيقة 1863
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ 45 دقيقة 621
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 49 دقيقة 2404
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
منذ 55 دقيقة 2642
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
منذ ساعة 1784