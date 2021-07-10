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فيديو..عبد الله السدحان: لا مانع من إكمال النواقص بعمليات التجميل

منذ يوم
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فيديو..عبد الله السدحان: لا مانع من إكمال النواقص بعمليات التجميل

متابعة أميرة خالد (صدى):
أعرب الفنان عبدالله السدحان عن تأييده لإجراء بعض عمليات التجميل في سبيل حفاظ الإنسان على شبابه.

ونشر السدحان مقطع فيديو ظهر خلاله رفقة طبيب تجميل، قائلا: "إذا الإنسان منحه الله نعمة العقل والصحة لا يمنع أن يكمل إذا كان هنالك النواقص أن يكملها بعمليات تجميل بسيطة ويحافظ على شبابه".

ورد الطبيب على عبدالله السدحان قائلاً: "إن هذا علم ربنا عطانا ياه، ونستخدمه في أمور حسنة".

يذكر أن السدحان شارك بعمل درامي في الموسم الرمضاني بالكويت، باسم "شيلوي ناش"، سلَّط الضوء على العلاقات الاجتماعية في حقبة السبعينيات، وضم نخبة من نجوم الدراما الكويتية.

الصحة
التجميل
عمليات التجميل
عبد الله السدحان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
اوكي مستر سدحان
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 200
منذ يوم
رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق نينوى، باعثها مستمع من هناك هو: م.ن.ي،
يسأل في أحد أسئلته ويقول: هل عمليات التجميل حرام أم حلال، مثل زرع الشعر وقصر الأنف؟


الجواب:
أما كون المرأة تعمل أعمال تنبت لها الشعر إذا كان ما فيها شعر، تتعاطى يعني أدوية تكون سبباً لنبات الشعر، هذا لا بأس، نبات الشعر مطلوب، أما كونها تعلق شعر أو تصل شعر أو تلبس الباروكة هذا لا، هذا لا يجوز.
أما إذا وجد دواء ينبت الشعر في الرأس فلا بأس في استعمال الدواء إذا كان دواءً طيباً ليس فيه مضرة ولا نجاسة، فلا بأس باستعماله أما إذا كان دواء فيه مضرة أو فيه نجاسة أو مسكر فإنه لا يستعمل.

وأما التجميل الذي يعتبر من تغيير خلق الله بأن يضع وشم في يديه أو في وجهه أو يعمل في وجهه شيئاً لا يزول مثل قطع شيء منه وهو ليس فيه خلل، ليس فيه مرض، أما إذا كانت زايدة فيه قرحة فيه شيء داوها وعالجها لا بأس.

وهكذا تفريد الأسنان مثل ما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: (لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصل والمستوصلة والمتفلجات للحسن)

المقصود أنه إذا غير خلق الله للتجمل فهذا لا يجوز، أما إذا كان لعلة في يديه ضرر فعالجها ليسلم من المرض أو لتسلم أصابعه، أو في أنفه مرض فعالجه ليسلم ويزول ما فيه من الجراحات أو السواد الذي نزل به، أو الألم الذي نزل به فلا حرج في ذلك.

ابن باز رحمه الله
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10004
منذ 18 ساعة
يا سدحان مهمها حاولت لن تصل لمستوي ناصر القصبي خلي فلوسك لعيالك و اترك عنك التصابي
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ 14 ساعة
انت بقى لك عمر لا سدحان ولا القصبي كلهم شياب ضاعت اعمارهم خلف شهوات الدنيا الفانية.

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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