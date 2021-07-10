فيديو..عبد الله السدحان: لا مانع من إكمال النواقص بعمليات التجميل

متابعة أميرة خالد (صدى):
أعرب الفنان عبدالله السدحان عن تأييده لإجراء بعض عمليات التجميل في سبيل حفاظ الإنسان على شبابه.
ونشر السدحان مقطع فيديو ظهر خلاله رفقة طبيب تجميل، قائلا: "إذا الإنسان منحه الله نعمة العقل والصحة لا يمنع أن يكمل إذا كان هنالك النواقص أن يكملها بعمليات تجميل بسيطة ويحافظ على شبابه".
ورد الطبيب على عبدالله السدحان قائلاً: "إن هذا علم ربنا عطانا ياه، ونستخدمه في أمور حسنة".
يذكر أن السدحان شارك بعمل درامي في الموسم الرمضاني بالكويت، باسم "شيلوي ناش"، سلَّط الضوء على العلاقات الاجتماعية في حقبة السبعينيات، وضم نخبة من نجوم الدراما الكويتية.