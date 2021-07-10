الشاعر صالح الشادي: "من مزايا النقاب أنه يخفي القبح"

متابعة أميرة خالد (صدى):
أثار الشاعر صالح الشادي في الساعات الماضية، جدلا بشأن تصريحه عن مزايا النقاب، بقوله:"إنه يخفي القبح".
وقال الشادي في تغريدة قام بحذفها فيما بعد: "من مزايا النقاب عدا عن كونه حشمة .. أنه يخفي القبح أيضًا".
وسرعان ما انهالت التعليقات المهاجمة للشاعر الشادي، ليقوم الأخير بحذف التغريدة والتوضيح قائلا: "يبدو أن تغريدة النقاب قد أسيء فهمها عند البعض وهذا حقهم ، في التغريدة السابقة تحدثت أدبيًا عن فكرة كشف النقاب عن أمر أو عن حقيقة ما، ويأتي بمعنى التلطف أو الإخفاء".
وأضاف: "الأمر مجازي لا يتعلق بالشكل ولا بالمرأة فهي والدتي وابنتي وزوجتي واختي، لذا احببت التنويه وعذرًا إن لم يفهم المغزى".