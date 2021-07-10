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الشاعر صالح الشادي: "من مزايا النقاب أنه يخفي القبح"

منذ يوم
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الشاعر صالح الشادي: "من مزايا النقاب أنه يخفي القبح"

متابعة أميرة خالد (صدى):
أثار الشاعر صالح الشادي في الساعات الماضية، جدلا بشأن تصريحه عن مزايا النقاب، بقوله:"إنه يخفي القبح".

وقال الشادي في تغريدة قام بحذفها فيما بعد: "من مزايا النقاب عدا عن كونه حشمة .. أنه يخفي القبح أيضًا".

وسرعان ما انهالت التعليقات المهاجمة للشاعر الشادي، ليقوم الأخير بحذف التغريدة والتوضيح قائلا: "يبدو أن تغريدة النقاب قد أسيء فهمها عند البعض وهذا حقهم ، في التغريدة السابقة تحدثت أدبيًا عن فكرة كشف النقاب عن أمر أو عن حقيقة ما، ويأتي بمعنى التلطف أو الإخفاء".

وأضاف: "الأمر مجازي لا يتعلق بالشكل ولا بالمرأة فهي والدتي وابنتي وزوجتي واختي، لذا احببت التنويه وعذرًا إن لم يفهم المغزى".

الجدل
النقاب
صالح الشادي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
هههههههههههههههههههههه ما في كلامه خطاء فلماذا الهجوم عليه . النقاب يخفي كل شي سواء الجمال او القبح
توتة
توتة عدد التعليقات : 1
منذ يوم
ليته يتنقب بس
شاهد ماشفش حاجه
شاهد ماشفش حاجه عدد التعليقات : 11
منذ يوم
أنشهد كلامه مافيه شي كلامه صح ياما تحت البراقع ضفادع هههههههههههه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8260
منذ يوم
النقاب دين الله امر ازواج النبي والمؤمنات به
ولكن الاحظ بعض الحقراء والوضيعين اذا اراد الظهور تطاول على تعاليم الاسلام وتشريعاته واستهزء بقيم المجتمع وعاداته
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2323
منذ يوم
صدقت والله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
صدقت يا اخ غيووور ، بيض الله وجهك وبارك الله فيك اخوي ..
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 48
منذ يوم
نحن في زمن العاقل حيران
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10004
منذ يوم
ما غلط في كلامة
خالد
خالد عدد التعليقات : 1412
منذ 12 ساعة
غطاء الوجه هو أمر وحكم الهي امر به الله سبحانه وتعالى .... وهالتوافه الجهله ينظرون للغطاء نظره شهوانيه حقيره ز
Abdulelah
Abdulelah عدد التعليقات : 2
منذ 16 دقيقة
ما كذب ولا قال شي غلط! لكن اللي فوق راسه بطحه يحسس عليها.
Abdulelah
Abdulelah عدد التعليقات : 2
منذ 16 دقيقة
ما كذب ولا قال شي غلط! لكن اللي فوق راسه بطحه يحسس عليها.

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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