نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الرئيس التونسي يشكر المملكة لاستعدادها لتزويد بلاده باللقاحات والأجهزة الطبية

منذ يوم
13798
3
الرئيس التونسي يشكر المملكة لاستعدادها لتزويد بلاده باللقاحات والأجهزة الطبية

الرياض (صدى):
شكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اتصال هاتفي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الذي تقدمه المملكة بخصوص أزمة فيروس كورونا.

وأعرب الرئيس التونسي عن فائق تقديره وشكره لاستعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية لمواجهة الجائحة .

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أعلنت أن الوضع الصحي "كارثي"، والمنظومة الصحية "انهار ت"، فيما تواجه السلطات "صعوبات كبيرة" في توفير أسرّة للمرضى في المستشفيات المكتظة وكذلك توفير الأكسجين بالكميات اللازمة.

تونس
المملكة
ولي العهد
كورونا
اللقاح

التعليقات

ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 321
منذ يوم
وين صورت طويل العمر سلمان
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
وانا اشكركم يا سيادة الرئيس على تمسككم بااللغة العربية وإعتزازكم بها ، باالعكس تماماً ممن سبقوك .. اجمل تحيه لسيادتكم ..

.. اما من ناحية ماتبرعت به حكومتنا الرشيده وفقهم الله ، فلا يستغرب على حكومة مسلمة مؤمنة باالتعاليم الدينيه وما جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة واتم التسليم ، آخذين باالآية الكريمه : (( ..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) )) سورة المائده .

.. اللهم زد حكومتنا عزاً على عز وغناةً على غناة ، و وفقهم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين .. آمين ..
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 905
منذ 21 ساعة
بِسْم الله الرحْمن الرحيم




الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:


من * روس * قوم * بصفحات *التّاريخ * تلقَى * خبَرهَا ✍🏻

حكّام *و *سَلَاطين * و *عَلَى *سكّة *الأمجاد *تلقَى *أثرهَا ✍🏻

الأمير*محمّد *بْن*سَلمَان *و* حبه*سكن *بقلوبنَا * و*حدود*الوطن *عَبَرهَا

من * روس * قوم * بصفحات *التّاريخ * تلقَى * خبَرهَا ✍🏻


مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

أخر الأخبار

الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 7 دقائق 1081
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 25 دقيقة 1558
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 29 دقيقة 1477
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 34 دقيقة 1446
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 39 دقيقة 1852
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ 45 دقيقة 621
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 49 دقيقة 2401
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
منذ 55 دقيقة 2637
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
منذ ساعة 1781
عمليات الحج المركزية تكمل جاهزيتها بــ 106 من العاملين فيها لخدمة الحجاج
عمليات الحج المركزية تكمل جاهزيتها بــ 106 من العاملين فيها لخدمة الحجاج
منذ ساعة 1958