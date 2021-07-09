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النصر يختار ملعب السد القطري لمواجهة تراكتور الإيراني

منذ يوم
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النصر يختار ملعب السد القطري لمواجهة تراكتور الإيراني

نواف السالم (صدى):
استقرت إدارة نادي النصر، على اختيار استاد السد القطري، ملعبًا محايدًا لمواجهة تراكتور الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل.

واختار النصر ملعب السد القطري تحسبا لأي رد يأتي من الاتحاد الآسيوي بعدم قبول مطالبهم باللعب على ملعب "مرسول بارك"، بحسب الرياضية.

يذكر أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، أرسلت خطابًا للاتحاد الآسيوي بشأن استضافة مواجهة الفريق الإيراني، على ملعب مرسول بارك، رافضة خوض اللقاء على ملعب محايد.

ومن جانبه رفض الاتحاد الآسيوي طلب نادي النصر، ما دفع الإدارة لاختيار ملعب السد القطري.

نادي النصر
النصر
دوري أبطال آسيا
السد القطري
مرسول بارك

التعليقات

ابو ضياء الحربي
ابو ضياء الحربي عدد التعليقات : 8
منذ يوم
وين راح الهياظ لان نلعب الا في ملعبنا ههههههههههه
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2067
منذ يوم
هههههه
زي سالفه
سوف نسجل سوف نسجل
وفالاخير لاعبهم الاوزبكي اعاره
ماعندهم سالفه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2507
منذ 21 ساعة
الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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