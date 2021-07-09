النصر يختار ملعب السد القطري لمواجهة تراكتور الإيراني

نواف السالم (صدى):
استقرت إدارة نادي النصر، على اختيار استاد السد القطري، ملعبًا محايدًا لمواجهة تراكتور الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل.
واختار النصر ملعب السد القطري تحسبا لأي رد يأتي من الاتحاد الآسيوي بعدم قبول مطالبهم باللعب على ملعب "مرسول بارك"، بحسب الرياضية.
يذكر أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، أرسلت خطابًا للاتحاد الآسيوي بشأن استضافة مواجهة الفريق الإيراني، على ملعب مرسول بارك، رافضة خوض اللقاء على ملعب محايد.
ومن جانبه رفض الاتحاد الآسيوي طلب نادي النصر، ما دفع الإدارة لاختيار ملعب السد القطري.