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بالفيديو.. استشارية: السوشيال ميديا سبب زيادة التباهي بعمليات التجميل

منذ يوم
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بالفيديو.. استشارية: السوشيال ميديا سبب زيادة التباهي بعمليات التجميل

عادل الحربي (صدى):
قالت استشارية طب الأسرة والمجتمع، لمياء الإبراهيم، إن التباهي بعمليات التجميل عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى على المستوى الطبقي والاجتماعي زاد مؤخرًا.

وأضافت أن منصات التواصل كانت سبباً في زيادة الإقبال على عمليات التجميل، والإقدام على التباهي بها، لافتا إلى أن الاهتمام بالشكل مطلوب ولكن بتوازن بجانب الاهتمام بنظافة الجسم، والرائحة الطيبة، وكذلك أن تكون طريقة الحديث مع الآخرين جيدة، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضافت أن بعض الدول لديهم اهتمام بعمليات التجميل مثل لبنان التي شاع فيها مثل هذه العمليات بشكل كبير لدرجة أن البعض أصبح يهتم بمظهره الجميل أكثر من الوفاء باحتياجاته الأساسية.

عمليات التجميل
السوشيال ميديا
طب الأسرة
الجسد
استشارية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
من قلة عقولهن

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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