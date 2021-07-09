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صور قديمة لأول حافلات لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج

منذ يوم
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صور قديمة لأول حافلات لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
وثقت صور قديمة أول حافلات استخدمت لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج، وعُرفت الحافلات حينها باسم "اللوري".

وجاءت هذه الحافلات ضمن الجهود التي اتُخذت في المملكة من أجل تسهيل رحلة الحجاج، كما تم إنشاء النقابة العامة للسيارات "الأولى" عام هـ، لتطوير أنواع المركبات التي تستخدم في نقل الحجيج، واستمرت بالعمل لمدة أربع سنوات.

وتم بعدها إنشاء النقابة العامة للسيارات "الثانية" تحت إشراف إدارة الإذاعة والحج، وبعدها تم نقل الإشراف عليها إلى وزارة الحج والعمرة بعد تأسيسها.

يذكر أن"اللواري" عبارة عن شاحنات قديمة استخدمت لنقل البضائع، كما تم استخدامها في نقل الأشخاص وأغراض أخرى، وتطور شكلها على مر العقود حتى وصلت للشكل الذي أصبحت عليه الآن.

الحج
موسم الحج
ضيوف الرحمن
شاحنات
حافلات
اللواري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يوم
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يوم
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يوم
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يوم
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يوم
مخالف
محمد الشهري
محمد الشهري عدد التعليقات : 8
منذ 14 ساعة
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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