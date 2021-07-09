نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفد من نادي التجار والتجارة يزور مركز قيا بالحارث

منذ يومين
1425
وفد من نادي التجار والتجارة يزور مركز قيا بالحارث

عبدالله الغامدي (صدى):
تشرف مركز قيا الواقعة جنوب محافظة الطائف بزيارة من قبل رجال الأعمال لنادي التجار والتجارة للاطلاع وهي تكملة لزيارات للمراكز ميسان ومحافظة الطائف التي ترتكز على الفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة ومدي وجودها وتحققها على أرض الواقع .

فقد كانت الزيارة متوجه الي منزل رجال الأعمال بالمنطقة الشيخ . ماجد بن دخيل الله الشدادي .

بحضور شيخ القبيلة الشيخ .سلطان بن علي بن مهرس وعدد من اعيان القبيلة واعلاميها كلا من صحيفة المدينة وعكاظ والرياض ومجموعة من الصحف الالكترونية حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورور ومن ثم تناول طعام الإفطار وتوديعهم .

ثم الانتقال الي المجلس البلدي حيث كان في استقبالهم مدير البلدية المهندس .عبدالله السبيعي ومدير مركز قيا الاستاذ. احمد الطويرقي ومدير العلاقات العامة الاستاذ. فهد الغريبي .وامين البلدية وجميع طاقم البلدي وبعد الضيافة تم الانتقال الي قاعة الاجتماعات رجال الأعمال و بصحبتهم سيدات الأعمال وعدد من الاعلامين ودار الحوار مدير البلدية المهندس .عبدالله السبيعي والشيخ .فواز با شراحيل وعدد من رجال الأعمال.

ثم تبع ذلك عرض مرئي من قبل مدير العلاقات العامة ومن ثم تم شرح مفصل عن المشروع الاستثماري " انشاء قرية مائيه "

على مساحة اجماليه تقدر بحوالي ٤٨٠ الف متر مربع.

بالإضافة الي موقع للحصن الترفيهي تطلع مع روية 2030 لما فيه خدمة المواطن والمقيم على حد سوا وكيفية العمل فيه وطرق تشغيلة والعمل به ليكون رافد ترفيهي و اقتصادي لابناء المنطقة أولا ومن ثم روادها من الخارج وماهي الفرصة الاسثمارية التي تدور حول المشروع الاستثماري ثم تم تقديم مشروع اخر وهو عبارة عن "مطعم ومقهي بجميع متطلباته ومرافقه وهو على مطل جبلي ذو واجهه خلابه ومنظر جمالي ومدي الاستفادة منه والتحسين في جمال المنطقة .

تلي ذلك تداخلات من قبل الحضور و من قبل رجال الأعمال والاعلامين وسيدات الأعمال .

- ومن خلال الحديت تم تفعيل دور المرأة في هذة المشاريع ومدي تحقيق الأهداف المرجوه من خلال رؤية 2030 وتحقيقها على الواقع بما يعود على الاسر المنتجه بالفايده الجيدة.

- وفي نهاية اللقاء تم الخروج بعدد من التوصيات التي تفيد المنطقة واهلها وتعود بالخير الوافر ومنها....

١-انشاء بنك تجاري.

٢-دراسة الجدوة الاقتصادية للمشروعين.

٣- إرسال المشروع من قبل العمل الفني للمركز ودراسته ومدي تحقيقه .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الاعلامين من قبل الشيخ .فواز با شراحيل والشيخ .ناصر الدوسري وعدد من المسؤولين.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

أخر الأخبار

الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 6 دقائق 1060
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 23 دقيقة 1535
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 28 دقيقة 1469
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 33 دقيقة 1429
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 38 دقيقة 1830
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ 43 دقيقة 621
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 48 دقيقة 2401
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
منذ 53 دقيقة 2637
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
منذ 58 دقيقة 1778
عمليات الحج المركزية تكمل جاهزيتها بــ 106 من العاملين فيها لخدمة الحجاج
عمليات الحج المركزية تكمل جاهزيتها بــ 106 من العاملين فيها لخدمة الحجاج
منذ ساعة 1953