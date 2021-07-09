صورة نادرة للملك فهد مع الملك سلمان بحي المربع بالرياض

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز بصحبة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويرجع تاريخ هذه الصورة قبل أكثر من 20 عاما، وتحديدًا في 5 / 10 / 1419 هــ، خلال افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بحي المربع بالرياض.
وتزامن مع هذا الحدث حينها الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة، وظهر الملك فهد في الصورة وهو يجلس في سيارة، ويستمع لشرح الملك سلمان.
يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هي من تولت وضع الأسس التخطيطية والمحتوى الفكري والتصميم العمراني والمعماري لمركز الملك عبد العزيز التاريخي.