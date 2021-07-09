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صورة نادرة للملك فهد مع الملك سلمان بحي المربع بالرياض

منذ يوم
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صورة نادرة للملك فهد مع الملك سلمان بحي المربع بالرياض

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز بصحبة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويرجع تاريخ هذه الصورة قبل أكثر من 20 عاما، وتحديدًا في 5 / 10 / 1419 هــ، خلال افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بحي المربع بالرياض.

وتزامن مع هذا الحدث حينها الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة، وظهر الملك فهد في الصورة وهو يجلس في سيارة، ويستمع لشرح الملك سلمان.

يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هي من تولت وضع الأسس التخطيطية والمحتوى الفكري والتصميم العمراني والمعماري لمركز الملك عبد العزيز التاريخي.

الرياض
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
حي المربع
الملك فهد بن عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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