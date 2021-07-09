الهلال يجري تدريباته على فترتين استعدادا لمنافسات الموسم "صور"

ماجد محمد (صدى):
أجرى نادي اليوم الجمعة، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، استعدادا لمنافسات الموسم.
وركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية على النواحي البدنية، عبر تدريبات احتضنتها صالة الإعداد البدني، حيث اشتمل المران المسائي على تدريبات لياقيةوتطبيقات فنية متنوعة، ومناورة على نصف مساحة الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية المسائية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، كما ينضم لاعبو المنتخب يوم الغد إلى تدريبات الفريق بعد تمتعهم بالإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني.
وكشفت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب "سعد الناصر" تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية، كما يواصل اللاعبون صباح الغد إجراء الفحوص الطبية لدى مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي.
ويؤدي الفريق مساء يوم غد السبت حصة تدريبية استعدادا لخوض أولى ودياته أمام التعاون مساء الأحد.