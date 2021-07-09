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الهلال يجري تدريباته على فترتين استعدادا لمنافسات الموسم "صور"

منذ يوم
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الهلال يجري تدريباته على فترتين استعدادا لمنافسات الموسم "صور"

ماجد محمد (صدى):
أجرى نادي اليوم الجمعة، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، استعدادا لمنافسات الموسم.

وركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية على النواحي البدنية، عبر تدريبات احتضنتها صالة الإعداد البدني، حيث اشتمل المران المسائي على تدريبات لياقيةوتطبيقات فنية متنوعة، ومناورة على نصف مساحة الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية المسائية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، كما  ينضم لاعبو المنتخب يوم الغد إلى تدريبات الفريق بعد تمتعهم بالإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني.

وكشفت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب "سعد الناصر" تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية، كما يواصل اللاعبون صباح الغد إجراء الفحوص الطبية لدى مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي.

ويؤدي الفريق مساء يوم غد السبت حصة تدريبية استعدادا لخوض أولى ودياته أمام التعاون مساء الأحد.

 

 

الهلال
التعاون
تدريبات
الفحوص الطبية
فهد بن سعد

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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