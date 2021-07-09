اعترافات صادمة لمشهورة "تيك توك" مصرية

القاهرة (صدى):
كشفت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية مع مشهورة "التيك توك"، موكا حجازي عن اعترافات صادمة أدلت بها الأخيرة عقب القبض عليها.
وذكرت الفتاة أنها تركت منزلها من فترة، وانتقلت بين منازل بعض من صديقاتها البنات، ثم تعرفت على شاب، وانتقلت معه إلى شقته للعيش معه.
وأضافت أن الشاب أفقدها عذريتها، كما كان يصورها أثناء العلاقة الحميمية بينهما، ثم دعها لتصوير مقاطع راقصة بإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء، لرفعها على "تيك توك"، مشيرة إلى أنه اتفق معها على رفع هذه الفيديوهات من أجل ربح الأموال.
يذكر أن القبض عليها جاء بعد رصد الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك"، كما جرى تحرير 12 مقطع فيديو للمتهمة وهي ترقص وتتلفظ بألفاظ خارجة.