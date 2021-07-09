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اعترافات صادمة لمشهورة "تيك توك" مصرية

منذ يوم
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اعترافات صادمة لمشهورة "تيك توك" مصرية

القاهرة (صدى):
كشفت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية مع مشهورة "التيك توك"،  موكا حجازي عن اعترافات صادمة أدلت بها الأخيرة عقب القبض عليها.

وذكرت الفتاة أنها تركت منزلها من فترة، وانتقلت بين منازل بعض من صديقاتها البنات، ثم تعرفت على شاب، وانتقلت معه إلى شقته للعيش معه.

وأضافت أن الشاب أفقدها عذريتها، كما كان يصورها أثناء العلاقة الحميمية بينهما، ثم دعها لتصوير مقاطع راقصة بإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء، لرفعها على "تيك توك"، مشيرة إلى أنه اتفق معها على رفع هذه الفيديوهات من أجل ربح الأموال.

يذكر أن القبض عليها جاء بعد رصد الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك"، كما جرى تحرير 12 مقطع فيديو للمتهمة وهي ترقص وتتلفظ بألفاظ خارجة.

 

مصر
فيديو
تيك توك
موكا حجازي
موكا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. تكتك عليتز الفقر ، اجل تكتكتز هاالعزابي تكتكه وفكفكتز وفكفكه ..

.. هذي آخرة درب الصياعه والمياعه تحت اسم مظلة الحرية المصرقعه ..
زمن الفتن
زمن الفتن عدد التعليقات : 10
منذ يوم
لاحول ولا قوه الا بالله
اللهم استر بنات المسلمين..
الدول الكافره ملغيه هذا البرنامج ... وعندنا الدول المسلمه فاتحه على الاخر ..!
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 285
منذ يوم
يصر البعض إلى دمج النساء مع الرجال
في مكان واحد ..
سواء في عمل خاص أو عام ..
في تصرف أحمق أخرق ..
يدفعه شهوة أو شبهة ..
للتفاخر أمام الاخرين ..
أننا لسنا أقل منكم ..
ومن لزوم الأمر .. أن يتم التغرير بالمرأة
أنك .. وأنك .. تستطيعين أن تشقي طريقك
وأن المرأة تستطيع أن تتعايش مع الرجال في مكان واحد ..
ثم إذا أفاق الناس على مثل هذه الفضائح والمصائب ..
تجد من يبرر لها ذلك الخطأ ..

إتقوا الله يامن تسيئون إلى المرأة بوضعها بين الرجال
إن كنتم تريدون لها الخير ..
فأوجدوا لها اماكن مستقلة تكون في مأمن من ضعاف النفوس
والمتسلطين .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14551
منذ يوم
مخالف
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
طيب
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 607
منذ يوم
بعضهم مآخذ التوك توك ماحد يدري عنه وينثر عفشه فيه وشفنا حتى كبار بالسن انهبلو
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ 12 ساعة
يكثررر البنات إلي يسون كذا بلخفاء ولاهمهن شرفهن 🤷‍♂️💔 sad

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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