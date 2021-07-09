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بالفيديو .. سطح منزل يتحول إلى ملعب كرة قدم في فيفاء

منذ يوم
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بالفيديو .. سطح منزل يتحول إلى ملعب كرة قدم في فيفاء

جازان (صدى):
حول مواطن سطح منزله إلى ملعب كرة قدم على قمم جبال فيفاء في جازان، بجانب توفير صالة ألعاب رياضية.

وذكر يحيي حسن، صاحب الملعب الذي يرتفع نحو ألفي متر فوق سطح البحر، أن الملعب يستقطب الشباب ومختلف سكان المنطقة من كبار وصغار السن، وذلك بحسب ما ذكره على قناة "الإخبارية".

وأضاف أنه هيأ منزله لكي يمارس عليه ألعاب كرة القدم، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، فضلا عن ملتقى يجمع كبار السن.

ولفت إلى أن تكلفة إنشاء الملعب بلغت 900 ألف ريال، مضيفا أنه أقام بطولة عقب افتتاح الملعب، وشارك فيه نحو 12 فريق.

 

جازان
فيفاء
كرة القدم
منطقة جازان
ألعاب رياضية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
ممتاز .. وفقكم الله ..

.. لعب في جو ، بل في جو الجو ، شي حلو والله ..

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
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ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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