الكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة جيهان السادات 

القاهرة (صدى):
كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن السبب الحقيقي وراء وفاة جيهان السادات.
وقال محمد السادات إن جيهان السادات، تعرضت للإصابة بمرض السرطان منذ حوالي سنتين، التي ظلت تعاني منه فترة كبيرة، الأمر الذي دفعها للسفر إلى الخارج لاستكمال العلاج وبعدها قررت العودة إلى مصر.
وأكملت جيهان السادات تلقى العلاج بأحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة، حيث تدهورت حالتها الصحية خلال الأسبوعين الماضيين.
وكانت جيهان السادات توفيت صباح اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ عقب تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة لحدوث لخلل كبير في الوظائف الحيوية للجسم.