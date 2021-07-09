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الكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة جيهان السادات 

منذ يوم
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الكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة جيهان السادات 

القاهرة (صدى):
كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن السبب الحقيقي وراء وفاة جيهان السادات.

وقال محمد السادات إن جيهان السادات، تعرضت للإصابة بمرض السرطان منذ حوالي سنتين، التي ظلت  تعاني منه فترة كبيرة، الأمر الذي دفعها  للسفر إلى الخارج لاستكمال العلاج وبعدها  قررت العودة إلى مصر.

وأكملت جيهان السادات تلقى العلاج بأحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة، حيث تدهورت حالتها الصحية خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت جيهان السادات توفيت صباح اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ عقب تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة لحدوث لخلل كبير في الوظائف الحيوية للجسم.

وفاة
السرطان
محمد أنور السادات
جيهان السادات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130440
منذ يوم
الله يرحمها ان كانت مسلمه ، ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ..

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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