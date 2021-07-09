«يويفا» : لن نكرار ما حدث في "يورو 2020" بالنسخة القادمة

وكالات (صدى):
أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ألكسندر سيفرين، أنهم سيحرصون على عدم تكرار ما حدث في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" فيما يتعلق بإقامة المباريات في أكثر من مدينة عبر القارة.
وأكد أن نقل المباريات يعد أمر مرهق للجمهور إذ توجب عليهم السفر من دولة لآخر من أجل حضور المباريات.
وأضاف أن نقل المباريات أيضا كان أمر صعب على اللاعبين، حيث يتعين على بعض الفرق السفر 10 كيلومترات وفرق أخرى تسافر كيلومترا واحداً".
واستبعد تكرار مثل هذا الأمر في النسخة القادمة من البطولة، مستنكرًا من يربط الإصابة بكورونا بحضور المباريات.