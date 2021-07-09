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«يويفا» : لن نكرار ما حدث في "يورو 2020" بالنسخة القادمة

منذ يوم
2053
«يويفا» : لن نكرار ما حدث في "يورو 2020" بالنسخة القادمة

وكالات (صدى):
أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ألكسندر سيفرين، أنهم سيحرصون على عدم تكرار ما حدث في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" فيما يتعلق بإقامة المباريات في أكثر من مدينة عبر القارة.

وأكد أن نقل المباريات يعد أمر مرهق للجمهور إذ توجب عليهم السفر من دولة لآخر من أجل حضور المباريات.

وأضاف أن نقل المباريات أيضا كان أمر صعب على اللاعبين، حيث يتعين على بعض الفرق السفر 10 كيلومترات وفرق أخرى تسافر كيلومترا واحداً".

واستبعد تكرار مثل هذا الأمر في النسخة القادمة من البطولة، مستنكرًا من يربط الإصابة بكورونا بحضور المباريات.

مدينة
أوروبا
يويفا
يورو 2020
ئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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