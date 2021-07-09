نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. هيئة الغذاء والدواء: العطور قد تسبب حساسية وفقاعات الجلد

منذ يوم
1739
بالفيديو .. هيئة الغذاء والدواء: العطور قد تسبب حساسية وفقاعات الجلد

الرياض (صدى):
أكد رئيس لجنة التجميل في هيئة الغذاء والدواء، الدكتور فهد السديري، أن بعض أنواع العطور ومستحضرات التجميل قد تتسبب في إصابة الإنسان بالحساسية، ويحدث ذلك إما بسبب المادة الفعالة أو في إحدى مواده الحافظة.

ولفت إلى أن أنواع التحسس متعددة، فمنها تحسس تلامسي تسممي حيث تظهر على الجلد فقاعات بالجلد، وأحيانا تحدث الحساسية بعد فترة طويلة من الاستخدام وبكميات طويلة.

ونصح بوضع العطور على الملابس وليس على الجلد واقتناء العطر الإصلي، محذرًا من الإفراط في استخدام العطور لأنها تؤثر على الجهاز التنفسي، كما حذر من استخدام العطور المقلدة.

ونبه بأن منتجات كريمات تنظيف البشرة الرخيصة في صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية تحتوي على مواد مسرطنة، وأخرى تسبب الحساسية.

وأكد أن وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء تنظمان العديد من الجولات الرقابية لضبط مثل هذه المنتجات، مضيفا أن بلاغات المواطنين تساهم أيضا في كشفها وضبطها.

 

 

 

الغذاء
الدواء
العطور
مستحضرات التجميل
كريمات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

أخر الأخبار

الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 4 دقائق 1053
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 22 دقيقة 1522
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 26 دقيقة 1469
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 31 دقيقة 1419
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 36 دقيقة 1811
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ 42 دقيقة 615
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 46 دقيقة 2401
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
منذ 52 دقيقة 2633
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
منذ 57 دقيقة 1770
عمليات الحج المركزية تكمل جاهزيتها بــ 106 من العاملين فيها لخدمة الحجاج
عمليات الحج المركزية تكمل جاهزيتها بــ 106 من العاملين فيها لخدمة الحجاج
منذ ساعة 1947