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عمالة سائبة تشغل سوقا وسط الرياض عبر مولدات كهربائية وتؤجر المحلات للمخالفين "فيديو"  

منذ يوم
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عمالة سائبة تشغل سوقا وسط الرياض عبر مولدات كهربائية وتؤجر المحلات للمخالفين "فيديو"  

الرياض (صدى):
كشف تقرير تلفزيوني الستار عن عمالة تشغل سوق وسط الرياض عبر مولدات كهربائية وتؤجر المحلات للمخالفين.

وقال التقرير إن العمالة الأجنبية تستغل هذا السوق بطريقة غير نظامية، موضحا أن الهروب كان العنوان الأبرز في هذا المجمع التجاري.

وأشار التقرير المذاع على قناة الإخبارية إلى وجود عمالة سائبة ترتكب مخالفات عديدة لا تنتهي، كما طرح سؤالا عن أصحاب هذه المحلات التي يستغله الوافدين المخالفين.

وأوضح التقرير أن ملاك هذه المحلات يفروا هاربين  بمجرد رؤيتهم عدسة الكاميرا تاركين محالهم خالية، وسط مطالبات من المواطنين بسرعة القبض على المخالفين لمعرفة أصحاب المحلات الحقيقين وسبب ترك محلاتهم.

 

 

الرياض
محلات
سوق
عمالة سائبة
مولدات كهربائية

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 443
منذ يوم
كل ذلك يتحمله أمين ووزارة العمل .نائمين في العسل
omar
omar عدد التعليقات : 131
منذ يوم
اذا كل ذلك يحدث ولم يتم عزلهم فقول على 2030 السلام
أبو خالد
أبو خالد عدد التعليقات : 13686
منذ 21 ساعة
ياسارية خبريني عن وزارة العمل خبريني،،

سلامنا وتقديرنا لقناة الإخبارية وجميع الجهات المشاركة معها.
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ 20 ساعة
وزارة العمل نائمه عنهم وعن غيرهم من المخالفين مو شي جديد

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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