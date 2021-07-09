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مختص: يجب تجميد حساب المقيم عند مغادرته المملكة "فيديو"

منذ يوم
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مختص: يجب تجميد حساب المقيم عند مغادرته المملكة "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
علق مختص بالاستشارات القانونية المرورية على عمليات الاحتيال التي تواجهها نساء من مجهولين يزعمون استخراجهم رخص قيادة السيارة.

وقال المختص خلال حواره بقناة الإخبارية، إن المسألة أكبر من استغلال النساء بزعم استخراج رخصة قيادة، لافتا:"هناك شبكات وأشخاص خارج المملكة يقومون بالاحتيال على المواطن والمقيم  بالمملكة والمواطنين بشتى الصور".

 

وأشار إلى طرق الاحتيال وتشمل إيهام الضحية بتوظيف الأموال وتشغيل النساء واختراق حساب المواطن أو المقيم، لافتا:"هناك شبكات يقومون بفتح حسابات داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين ثم يقومون بالمغادرة خارج المملكة من أجل اختراق الحسابات وسحب أموال السيدات أو أشخاص آخرين".

وتابع:" يجب ربط خروج المواطن أو المقيم وعودته من السفر بالبنك المركزي، وبالتالي يوقف حسابه الداخلي كي لا يوظفه وهو خارج المملكة لأنه عند رفع الدعوى يطلب السجل المدني".

 

السيارة
مختص
عمليات الاحتيال
الاستشارات القانونية المرورية
مجهولين رخص قيادة

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 48
منذ يوم
نعم كلام صحيح لماذا يترك الاجنبي المغادر وحسابه البنكي بالسعوديه شغال ويتخصص بالاحتيال والتلاعب اين الجهات الرسميه والمسئوله هل ينتظرون بلاغ او شكاوي ليتفاعلون معها
العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3770
منذ يوم
يسافر ويترك أهله تصرف عليهم انت ؟؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14553
منذ يوم
مخالف
العلم
العلم عدد التعليقات : 26
منذ 16 ساعة
وليش يتجاوبون الحريم معهم يعني يبون يأخذون الرخص بطرق ملتويه وهما توهم بادين بالسواقه ياالله لك الحمد

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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