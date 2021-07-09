مختص: يجب تجميد حساب المقيم عند مغادرته المملكة "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
علق مختص بالاستشارات القانونية المرورية على عمليات الاحتيال التي تواجهها نساء من مجهولين يزعمون استخراجهم رخص قيادة السيارة.
وقال المختص خلال حواره بقناة الإخبارية، إن المسألة أكبر من استغلال النساء بزعم استخراج رخصة قيادة، لافتا:"هناك شبكات وأشخاص خارج المملكة يقومون بالاحتيال على المواطن والمقيم بالمملكة والمواطنين بشتى الصور".
وأشار إلى طرق الاحتيال وتشمل إيهام الضحية بتوظيف الأموال وتشغيل النساء واختراق حساب المواطن أو المقيم، لافتا:"هناك شبكات يقومون بفتح حسابات داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين ثم يقومون بالمغادرة خارج المملكة من أجل اختراق الحسابات وسحب أموال السيدات أو أشخاص آخرين".
وتابع:" يجب ربط خروج المواطن أو المقيم وعودته من السفر بالبنك المركزي، وبالتالي يوقف حسابه الداخلي كي لا يوظفه وهو خارج المملكة لأنه عند رفع الدعوى يطلب السجل المدني".