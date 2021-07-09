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3 أشياء تحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الخبز لمدة شهر

منذ يوم
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3 أشياء تحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الخبز لمدة شهر

أميرة خالد (صدى):
يعتمد الكثير من الأشخاص على الخبز في غذائهم، وعندما يبدأ المرء بالتوقف عن تناول الخبز تحدث بعد التغيرات في الجسم، ومنها فقدان الوزن.

ويؤدي التوقف عن تناول الخبز لمدة شهر في جعل الجسم يفقد المزيد من الماء وسينخفض الوزن، فضلا عن الشعور بالتعب والإرهاق، إذ أن الخبز يمد الجسم بالكربوهيدرات التي هي مصدر الطاقة، لذلك يشعر المرء بالتعب ويميل جسده للكسل وقلة الحركة، وذلك بحسب ما ذكره "ويب طب".

كما يؤدي التوقف عن تناول الخبز في الشعور بتقلبات مزاجية، إذ تساعد الكربوهيدرات في رفع مستويات السيروتونين المنظم للمزاج، وكلما زادت نسبته في الدماغ كلما شعر الإنسان بأنه في حال أفضل، وعندما يمتنع المرء عن تناول الخبز يقل مستويات السيروتونين ويصاب الإنسان بتقلبات مزاجية.

ويجب على المرء عدم الامتناع التام عن تناول الخبز، لأن الكربوهيدرات مفيدة للجسم، لذا سيكون من الأفضل تناول كميات قليلة منه، وتوزيعه على مدار اليوم.

فقدان الوزن
الخبز
الكسل
الكربوهيدرات
تقلبات مزاجية

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ 12 ساعة
الخبز بالعكس مفييييد جداً وخاصةً تناوله مع الشاي له لذة خاصة.

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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