الرياض (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 6 عناصر رئيسية يلزم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة.
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن هناك 6 عناصر رئيسية يلزم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة، اعتبارا من 4 ديسمبر 2021، موعد تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن العناصر تشمل التاريخ، واسم وعنوان المتجر، ورمز الاستجابة السريعة، وتوضيح قيمة الضريبة المضافة على الأسعار أو أن الأسعار شاملة الضريبة، كتابة الرقم الضريبي لمنشأة تمتلك شهادة ضريبية، توضيح السلع أو الخدمات المقدمة.