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"المواصفات" تعتمد اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة

منذ يوم
2006
"المواصفات" تعتمد اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، عن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.

كما تضمنت اللائحة 11 مادة، والتي من المقرر أن يبدأ سريانها خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً، وبحسب مواد اللائحة، فإنه تم حظر استيراد المركبات المصفحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية أو الأمنية.

فيما تم حظر المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدلة من مقود أيمن إلى أيسر ، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق أوحريق أو تصادم، بالإضافة إلى المركبات التي كانت تستخدم للاجرة أو للشرطة والمركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس وكذلك التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز إلى جازولين/ديزل.

 

 

المستعملة
اللائحة الفنية
مجلس الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة
المركبات المستوردة

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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