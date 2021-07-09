"المواصفات" تعتمد اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، عن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.
كما تضمنت اللائحة 11 مادة، والتي من المقرر أن يبدأ سريانها خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً، وبحسب مواد اللائحة، فإنه تم حظر استيراد المركبات المصفحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية أو الأمنية.
فيما تم حظر المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدلة من مقود أيمن إلى أيسر ، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق أوحريق أو تصادم، بالإضافة إلى المركبات التي كانت تستخدم للاجرة أو للشرطة والمركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس وكذلك التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز إلى جازولين/ديزل.