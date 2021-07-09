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ملعب مواجهة تراكتور بدوري الأبطال قد يعرض النصر لعقوبة مالية 

منذ يوم
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ملعب مواجهة تراكتور بدوري الأبطال قد يعرض النصر لعقوبة مالية 

ماجد محمد (صدى):
أوضح تقرير صحفي، أن الاتحاد الآسيوي لن يتخذ عقوبة إدارية بحق نادي النصر حال لم يتجاوب مع طلبه في تحديد الأرض المحايدة لاستضافة مواجهة فريقه أمام تراكتور.

وأشار التقرير إلى أنه النصر قد يتعرض لعقوبات مالية فقط تصل إلى 10 آلاف دولار، بحسب للائحة دوري أبطال آسيا، وفقًا لـ"الاقتصادية".

ورفض الاتحاد الآسيوي طلب النصر واستقلال طهران الذي سيواجه الهلال، باستضافة المباراتين في الرياض وطهران.

ومن المقرر أن نادي النصر يواجه نادي تراكتور يوم 13 سبتمبر المقبل، كما يلتقي الهلال أمام استقلال طهران في دبي يوم 14 من الشهر ذاته.

 

 

نادي النصر
ملعب
الاتحاد الآسيوي
عقوبة إدارية
تراكتور

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2506
منذ 18 ساعة
الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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