ملعب مواجهة تراكتور بدوري الأبطال قد يعرض النصر لعقوبة مالية 

ماجد محمد (صدى):
أوضح تقرير صحفي، أن الاتحاد الآسيوي لن يتخذ عقوبة إدارية بحق نادي النصر حال لم يتجاوب مع طلبه في تحديد الأرض المحايدة لاستضافة مواجهة فريقه أمام تراكتور.
وأشار التقرير إلى أنه النصر قد يتعرض لعقوبات مالية فقط تصل إلى 10 آلاف دولار، بحسب للائحة دوري أبطال آسيا، وفقًا لـ"الاقتصادية".
ورفض الاتحاد الآسيوي طلب النصر واستقلال طهران الذي سيواجه الهلال، باستضافة المباراتين في الرياض وطهران.
ومن المقرر أن نادي النصر يواجه نادي تراكتور يوم 13 سبتمبر المقبل، كما يلتقي الهلال أمام استقلال طهران في دبي يوم 14 من الشهر ذاته.