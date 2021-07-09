وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية عن طرح عدد 46 وظيفة متنوعة بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة عبارة عن وظائف هندسية وفنية وحرفية وعمالية، موضحًا شروط التقديم عبر موقعه الإلكتروني:
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ودعت من ينطبق عليه الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، والمؤهلات العلمية الخبرات ومشهد التأمينات أن وجدت خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة التالي [email protected]
وأشارت إلى أن التقديم متاح فقط للمواطنين، مضيفا أن المرشح على أحد الوظائف يحصل على زيادة 25% في الأجر لقاء العمل 8 ساعات يومياً و6 أيام في الأسبوع.