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وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

منذ يوم
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وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية عن طرح عدد 46 وظيفة متنوعة بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة عبارة عن وظائف هندسية وفنية وحرفية وعمالية، موضحًا شروط التقديم عبر موقعه الإلكتروني:

هنا

ودعت من ينطبق عليه الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، والمؤهلات العلمية الخبرات ومشهد التأمينات أن وجدت خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة التالي [email protected]

وأشارت إلى أن التقديم متاح فقط للمواطنين، مضيفا أن المرشح على أحد الوظائف يحصل على زيادة 25% في الأجر لقاء العمل 8 ساعات يومياً و6 أيام في الأسبوع.

 

وظائف
وظائف شاغرة
وزارة الدفاع
الدفاع
القوات البرية الملكية

التعليقات

عبدالاله
عبدالاله عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
مهندس خريج امريكا

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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