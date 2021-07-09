أحمد سعد يثير الجدل بظهوره بـ"وشم" في أحد المساجد 

القاهرة (صدى):
رد الفنان المصري أحمد سعد، على منتقدي ظهوره في صورة برفقة الداعية الإسلامي مصطفي حسني داخل مسجد وعلى ذراعه "وشم".
وقال الفنان المصري أحمد سعد:" الجمعة اللي فاتت قابلت الشيخ مصطفى حسني بعد صلاة الجمعة واتصورنا مع بعض ونزلت الصورة، حكم الناس وتعليقاتهم كان هجومي جدا وكأن الجنة والنار اجتمعوا مع بعض في صورة واحدة".
ولفت: "قد إيه فرحني الشيخ مصطفى حسني لما قابلته الجمعة دي كمان وسألته أوعى تكون التعليقات ضايقتك ولو حابب اشيلها، قالي ازاي بتقول كده! انت صاحبي ويلا ناخد صورة كمان".
وأوضح:"بيفرق أوي إن يكون في إيدك تكتب تعليق يجرح ويضايق حد وإنك يكون في إيدك كلمة حلوة تفرح بيها حد حتى لو مختلف عنك"، لافتا:"شكرا يا شيخ مصطفى حسني على انفتاحك وتقبلك الآخرين زي ماهم وده دليل كبير أوي انك حقيقي وان المواعظ والمحبه اللي بتتكلم عنهم في خطبك حقيقي مش كلام بس".