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أحمد سعد يثير الجدل بظهوره بـ"وشم" في أحد المساجد 

منذ يوم
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أحمد سعد يثير الجدل بظهوره بـ"وشم" في أحد المساجد 

القاهرة (صدى):
رد الفنان المصري أحمد سعد، على منتقدي ظهوره في صورة برفقة الداعية الإسلامي مصطفي حسني داخل مسجد وعلى ذراعه "وشم".

وقال الفنان المصري أحمد سعد:" الجمعة اللي فاتت قابلت الشيخ مصطفى حسني بعد صلاة الجمعة واتصورنا مع بعض ونزلت الصورة، حكم الناس وتعليقاتهم كان هجومي جدا وكأن الجنة والنار اجتمعوا مع بعض في صورة واحدة".

ولفت: "قد إيه فرحني الشيخ مصطفى حسني لما قابلته الجمعة دي كمان وسألته أوعى تكون التعليقات ضايقتك ولو حابب اشيلها، قالي ازاي بتقول كده! انت صاحبي ويلا ناخد صورة كمان".

وأوضح:"بيفرق أوي إن يكون في إيدك تكتب تعليق يجرح ويضايق حد وإنك يكون في إيدك كلمة حلوة تفرح بيها حد حتى لو مختلف عنك"، لافتا:"شكرا يا شيخ مصطفى حسني على انفتاحك وتقبلك الآخرين زي ماهم وده دليل كبير أوي انك حقيقي وان المواعظ والمحبه اللي بتتكلم عنهم في خطبك حقيقي مش كلام بس".

 

مسجد
وشم
أحمد سعد
مصطفى حسني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يوم
باقي له يربي أظافر ويحط مناكير .. حاجة مقريفة
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1607
منذ يوم
الله يزيدنا جميعا هداية وايمانا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
طيب

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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