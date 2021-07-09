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شاب يتحدث عن معاناته من تصرفات غريبة لوالده المدمن "فيديو"

منذ يوم
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شاب يتحدث عن معاناته من تصرفات غريبة لوالده المدمن "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
يشكل الأب المدمن خطرا على تماسك الأسرة، حيث أن تصرفاته تؤثر بشكل سلبي على أبنائه والتي قد تدفعهم لعمل أشياء يندمون عليها حتى تنتهي حياتهم بالسجن أو الموت.

تحدث الشاب ضحية الإهمال والذي يدعى أحمد، عن الفترة الصعبة التي عاشها بسبب تصرفات غريبة من والده.

وقال أحمد خلال لقاء بقناة الإخبارية، إن والده كان يعتدي بالضرب على والدته بشكل يومي، موضحا أنه كان يعاملهم بقسوة.

وأشار:"كنت أهرب من المنزل"، لافتا إلى أنه لن ينسى اليوم الذي توفى فيه صديقه بعد تعرضهما لحادث مروع.

وأوضح أنه أصيب بالصدمة عند معرفته بوفاة صديقه، مشيرا إلى أن رجال الأمن وأخبروهم بعد الإفاقة إلى عثورهم على مخدرات في سيارته.

وأرجع أن سبب حبسه هو إهمال أب مدمن تسبب في ضياع مستقبله وتدمير حياته.

تصرفات غريبة
الأب المدمن
إهمال أب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 285
منذ يوم
حينما كنت في الصف الرابع الإبتدائي
كان لي زميل .. إسمه حمزه ..
كان والد حمزه ممن يتعاطون الخمر والمخدرات ..
كثيرا ماكان زميلي حمزه يكشف لي عن ظهره ..
حينما نكون لوحدنا في الفصل ..
أو في أي مكان أخر ..
ليريني وقع أسلاك الكهرباء على ظهره ..
حينما يسكر والده .. ويبدأ في تعذيبه هو وأخوانه وأمهم ..
كنت أبكي له .. وأشفق عليه .. وأتألم من أجله ..
كانت عباراته تسيل الدمع من عيني ..
ونظراته الحزينة تحكي عن مأسي يتجرعها هو وأخوانه وأمهم ..
قاتل الله المخدرات ومروجيها ..
أعداء الإنسانية والأوطان .

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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