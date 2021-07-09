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بالفيديو .. البيشي: ماجد عبدالله وسلمان المالك وقفا معي والباقي خذلوني

منذ يوم
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بالفيديو .. البيشي: ماجد عبدالله وسلمان المالك وقفا معي والباقي خذلوني

نواف السالم (صدى):
قال نجم النصر السابق، عبدالرحمن البيشي، إن سلمان المالك وماجد عبدالله هما فقط من الشخصيات النصراوية التي وقفت معه في مرضه، بينما كان هناك أشخاص آخرين خذلوه بعد خروجه من النصر.

ولفت إلى أنه قضي 15 عاما مع نادي النصر، وكان أكثر شئ أحزنه خلالها هو وفاة رئيس نادي النصر السابق، الأمير عبدالرحمن بن سعود، وذلك بحسب حديثه في برنامج mbc في أسبوع المذاع على قناة mbc.

وأرجع علاقته الطيبة مع الأمير الراحل لكونه أنه حرص على تنفيذ ما يطلبه منه باهتمام، مبديا سعادته بالجماهير التي تحرص على دعمه في مرضه والدعاء له بالشفاء، كما أن هناك بعض رؤساء الأندية وبعض الإعلامين يحرصون على التواصل معه.

ودعا الجماهير والإعلاميين إلى التوقف عن التعصب الرياضي، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يتم شفائه حتى يستطيع أن يحمل ابنتيه في أحضانه.

نادي النصر
النصر
ماجد عبدالله
سلمان المالك
عبدالرحمن البيشي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14550
منذ يوم
الله يرحم الأمير عبدالرحمن بن سعود ويشفي الكابتن عبدالرحمن البيشي ويمتعه بالصحة والعافية
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 155
منذ يوم
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما وان يجمع لك بين الأجر والعافية وأن يصلح لك بناتك ويسترهن ويخليك لهن
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 155
منذ يوم
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما وان يجمع لك بين الأجر والعافية وأن يصلح لك بناتك ويسترهن ويخليك لهن
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 143
منذ يوم
الله يشفيه ويعافيه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
نايف الزهراني
نايف الزهراني عدد التعليقات : 4
منذ يوم
الله يشفيه ويعافيه ويكتب له الأجر والثواب على صبره واحتسابه
نايف الزهراني
نايف الزهراني عدد التعليقات : 4
منذ يوم
الله يشفيه ويعافيه ويكتب له الأجر والثواب على صبره واحتسابه
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13686
منذ يوم
اللهم اني اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يامن بيده الابتلاء والمعافاة والشفاء والدواء.. أسألك اللهم ان تشفيه.. لا ضرر إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك.. ولا ابتلاء إلا ابتلائك.. ولا معافاة إلا معافاتك.. أنت الحي القيوم.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرّج عنّه ما هو فيه وأن وتعيد إليه صحته وعافيته..
أحمد يحيى أحمد علوان
أحمد يحيى أحمد علوان عدد التعليقات : 13
منذ يوم
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه شفاءا لايغادر سقما...

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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