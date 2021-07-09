بالفيديو .. البيشي: ماجد عبدالله وسلمان المالك وقفا معي والباقي خذلوني

نواف السالم (صدى):
قال نجم النصر السابق، عبدالرحمن البيشي، إن سلمان المالك وماجد عبدالله هما فقط من الشخصيات النصراوية التي وقفت معه في مرضه، بينما كان هناك أشخاص آخرين خذلوه بعد خروجه من النصر.
ولفت إلى أنه قضي 15 عاما مع نادي النصر، وكان أكثر شئ أحزنه خلالها هو وفاة رئيس نادي النصر السابق، الأمير عبدالرحمن بن سعود، وذلك بحسب حديثه في برنامج mbc في أسبوع المذاع على قناة mbc.
وأرجع علاقته الطيبة مع الأمير الراحل لكونه أنه حرص على تنفيذ ما يطلبه منه باهتمام، مبديا سعادته بالجماهير التي تحرص على دعمه في مرضه والدعاء له بالشفاء، كما أن هناك بعض رؤساء الأندية وبعض الإعلامين يحرصون على التواصل معه.
ودعا الجماهير والإعلاميين إلى التوقف عن التعصب الرياضي، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يتم شفائه حتى يستطيع أن يحمل ابنتيه في أحضانه.