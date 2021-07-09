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مدرب برشلونة يثير القلق بين الجماهير بعد انتهاء عقد ميسي 

منذ يوم
1706
مدرب برشلونة يثير القلق بين الجماهير بعد انتهاء عقد ميسي 

وكالات (صدى):
أثار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قلق الجماهير بعد انتهاء عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع النادي يوم 30 يونيو.

وقال مدرب برشلونة:"حين لا يكون ميسي على ما يرام يجب أن نشعر بالقلق، لكن لدي ثقة في الرئيس خوان لابورتا حل هذه المسألة".

ولفت رونالد كومان إلى أن لابورتا أبلغه بأن عليه أن يطمئن وأنه يعمل على هذا الأمر وأن لدي ثقة أن ميسي سيبقى لبضع سنوات أخرى في كامب نو، وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية.

 

وسيبدأ نادي برشلونة الإثنين المقبل فترة الإعداد للموسم الجديد (2021/2022)، لكن دون اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

 

 

ليونيل ميسي
نادي برشلونة
رونالد كومان
خوان لابورتا

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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