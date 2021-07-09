مدرب برشلونة يثير القلق بين الجماهير بعد انتهاء عقد ميسي 

وكالات (صدى):
أثار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قلق الجماهير بعد انتهاء عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع النادي يوم 30 يونيو.
وقال مدرب برشلونة:"حين لا يكون ميسي على ما يرام يجب أن نشعر بالقلق، لكن لدي ثقة في الرئيس خوان لابورتا حل هذه المسألة".
ولفت رونالد كومان إلى أن لابورتا أبلغه بأن عليه أن يطمئن وأنه يعمل على هذا الأمر وأن لدي ثقة أن ميسي سيبقى لبضع سنوات أخرى في كامب نو، وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية.
وسيبدأ نادي برشلونة الإثنين المقبل فترة الإعداد للموسم الجديد (2021/2022)، لكن دون اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.