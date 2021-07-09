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صورة نادرة للملك سلمان مع ولي العهد

منذ يوم
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صورة نادرة للملك سلمان مع ولي العهد

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصحبة نجله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

والتُقطت الصورة عندما كان الأمير محمد بن سلمان في عمر الطفولة، حيث ظهر وهو يقف أمام الملك سلمان الذي عمد على ضمه بين يديه.

كما وثقت الصورة خادم الحرمين الشريفين وهو يوجه نظره باتجاه كاميرا التصوير، وينظر إليها بوجه مُبتسم ومعه ولي العهد.

يذكر أن الملك سلمان يعد الحاكم العشرون من أسرة آل سعود، والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

 

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يوم
هذا الشبل من ذاك الأسد .. كتب ولي العهد محمد بن سلمان اسم المملكة العربية السعودية بماء الذهب على صفحات المجد بالخط الثُلث
ابوعوض
ابوعوض عدد التعليقات : 1
منذ يوم
اللة يعزهم
dfs
dfs عدد التعليقات : 213
منذ ساعتين
باي عام كم الصروة ؟

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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