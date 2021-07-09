صورة نادرة للملك سلمان مع ولي العهد

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصحبة نجله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
والتُقطت الصورة عندما كان الأمير محمد بن سلمان في عمر الطفولة، حيث ظهر وهو يقف أمام الملك سلمان الذي عمد على ضمه بين يديه.
كما وثقت الصورة خادم الحرمين الشريفين وهو يوجه نظره باتجاه كاميرا التصوير، وينظر إليها بوجه مُبتسم ومعه ولي العهد.
يذكر أن الملك سلمان يعد الحاكم العشرون من أسرة آل سعود، والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.