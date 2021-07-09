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اهل العقول في راحة
منذ يومين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
ههههههههههههههههه ..
.. الفسق شين يا بنيه ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
ههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13686
منذ يوم
هههههههههههههههههههههههههههههه
أحسن،
ليه عميا؟؟ ماتشوفين،
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أحدث التعليقات
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
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