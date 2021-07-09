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خطابة توضح السن المناسب للزواج
منذ يومين
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التعليقات
أبو عبد الرحمن ✍️
عدد التعليقات : 713
منذ يوم
ماعندها سالفه أغلب الخطابات مدلسات كذبات أهم شي عندهن المال تلقى المرأة أوالرجل يوجد فيهم عيوب شنيعة كأن يكون الرجل سيء الأخلاق سيء العشرة وكذلك المرأة ولاتفصح عنهم
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130442
منذ يوم
اعقبي يا ام قنيفذ انتي وقنيفذتز .. قنفذت عليتز الليالي ..
.. قنفذي بعيد يا ام قنيفذ انتي وصاحبتز حاطة لها إذان مثل إذان طويرات الليل ، الخلا ياطويرات الليل مير الخلا ، روحن طاردن قنافذ القماري باالغداري ..
.. قالت ام قنيفذ قالت ولي انتي وشوكتز عنا بعيد ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
حسبي الله عليها
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13686
منذ يوم
خذوا الحكم من أم قنيفذ،لين تخرب بيوتكم وتجيب العيد فيكم..
الشرقية
عدد التعليقات : 18
منذ 14 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم سكنهم مساكنهم
تراهم ذول يملكون فيكم على نساء الجن والعياذ بالله أنتبهو منهم
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أحدث التعليقات
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
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