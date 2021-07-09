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حجر: الوراثة لها دور كبير في الإعاقة السمعية ويجب تجنب زواج الأقارب "فيديو"

منذ يوم
1790
حجر: الوراثة لها دور كبير في الإعاقة السمعية ويجب تجنب زواج الأقارب "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
قال مدير المركز التخصصي للأذن الدكتور عبدالرحمن حجر إن الوراثة لها دور كبير في الإعاقة السمعية، ناصحا الكثير من العوائل التي ينتشر فيها ضعف السمع بتجنب زواج الأقارب.

وأوضح عبدالرحمن حجر خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أنه مع الإمكانيات المتوفرة في المملكة لم يعد هنالك أي مرض إلا ويمكن علاجه وبنتائج  أفضل.

 

وأشار مدير المركز التخصصي للأذن إلى أن العمليات الخاصة بضعف السمع تختلف من شخص لآخر، كما حث على التواصل مع المختصين في السمعيات وأطباء الأنف والأذن والحنجرة للتأكد من عدم وجود أي ضعف سمع لأن طيف ضعف السمع يتفاوت في ترددات ونطاقات مختلفة.

وتابع:"قد يتعود الإنسان على التواصل مع المجتمع بضعف السمع ولا ينكر على نفسه أن لديه هذه الإعاقة التي يمكن مع حلول بسيطة أن يتمكن من الحياة بشكل طبيعي".

 

الإعاقة السمعية
زواج الأقارب
ضعف السمع
المركز التخصصي للأذن
عبدالرحمن حجر

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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