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رئيس شركة "جاهز" يحسم الجدل ويكشف متوسط دخل مناديب التوصيل (فيديو)

منذ يوم
14289
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رئيس شركة "جاهز" يحسم الجدل ويكشف متوسط دخل مناديب التوصيل (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، حمد البكر، أن متوسط الدخل الشهري لمندوب التوصيل الغير متفرغ يتراوح ما بين 3 إلى 6 آلاف ريال، بينما يرتفع بالنسبة للمتفرغ إلى 10 آلاف ريال لكن ذلك يتطلب أن تكون ساعات العمل أكثر من 10 ساعات في اليوم.

وأضاف أن الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الشاب الذي وصل دخله إلى 12 ألف ريال من خلال عمله كمندوب توصيل أمر طبيعي، لافتا إلى أن الرقم قد يكون مبالغ فيه، فضلا عن الشاب يعمل في توصيل الطرود التي يكون فيها عدد الطلبات كثير بخلاف عدد الطلبات لدى مندوب توصيل الأطعمة، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل لدى شركة "جاهز" لا تصل إلى 10٪ فقط، مؤكدًا أن العديد من شركات التوصيل تعمل على تحفيز الشباب على العمل في هذا المجال.

جاهز
مندوب
مناديب
مندوب توصيل
شركة جاهز

التعليقات

شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 143
منذ يوم
خير أن شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
موفقين خير بإذن الله ..
ماجدجداوي
ماجدجداوي عدد التعليقات : 17
منذ يوم
لاحول ولاقوة الابالله اللهم صل على محمد الصادق الامين شفيعنا يوم لاينفع مال ولابنين الى من أتى الله بقلب سليم تحياتي لمن دمر حياتي
ماجدجداوي
ماجدجداوي عدد التعليقات : 17
منذ يوم
لاحول ولاقوة الابالله اللهم صل على محمد الصادق الامين شفيعنا يوم لاينفع مال ولابنين الى من أتى الله بقلب سليم تحياتي لمن دمر حياتي
ماجدجداوي
ماجدجداوي عدد التعليقات : 17
منذ يوم
لاحول ولاقوة الابالله اللهم صل على محمد الصادق الامين شفيعنا يوم لاينفع مال ولابنين الى من أتى الله بقلب سليم تحياتي لمن دمر حياتي
حمد
حمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يساعد هالمواطن مطالعينه في كل شي حتى في رزقه ماسلم منهم
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 285
منذ يوم
كم أتمنى من أعماق قلبي ..
أن أرى الشباب السعودي وهويدير المناطق الصناعيه والورش .. وصيانة الأجهزة المنزليه ..
أكثر الأعمال الكهربائيه والألكترونيات والميكانيكا ..
أمورها سهلة جدا ..
ودولتنا أعزها الله وفرت كل مامن شأنه تعليم وتدريب الشباب
ليس هذا فقط ..
بل ودعمت الشباب بعد التخرج بمبالغ ماليه
لتشجيعه على فتح ورش
ووقفت معه
ولكن الأمر يحتاج إلى مواصلة الدعم المادي والمعنوي

ماديا .. إيجاد منطقة صناعيه خاصه للشباب السعودي
تبدأ مجانا أول سنتين .. مثلا ..
وتخفيظ في بعض الأمور مثل الكهرباء ونحوه ..
ومعنويا .. بالوقوف معهم .. وتشجيعهم .. والشد من أزرهم
وحل المشاكل التي تواجههم في أعمالهم ..
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
صراحه
صراحه عدد التعليقات : 128
منذ يوم
اكثر مناديب التوصيل أجانب ومتخلفين وسياراتهم معدومة وقذرة

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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