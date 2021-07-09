رئيس شركة "جاهز" يحسم الجدل ويكشف متوسط دخل مناديب التوصيل (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، حمد البكر، أن متوسط الدخل الشهري لمندوب التوصيل الغير متفرغ يتراوح ما بين 3 إلى 6 آلاف ريال، بينما يرتفع بالنسبة للمتفرغ إلى 10 آلاف ريال لكن ذلك يتطلب أن تكون ساعات العمل أكثر من 10 ساعات في اليوم.
وأضاف أن الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الشاب الذي وصل دخله إلى 12 ألف ريال من خلال عمله كمندوب توصيل أمر طبيعي، لافتا إلى أن الرقم قد يكون مبالغ فيه، فضلا عن الشاب يعمل في توصيل الطرود التي يكون فيها عدد الطلبات كثير بخلاف عدد الطلبات لدى مندوب توصيل الأطعمة، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".
ولفت إلى أن نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل لدى شركة "جاهز" لا تصل إلى 10٪ فقط، مؤكدًا أن العديد من شركات التوصيل تعمل على تحفيز الشباب على العمل في هذا المجال.