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مقطع صوتي "نادر" للملك سعود أثناء افتتاح جلسة مجلس الشورى عام 1947

منذ يوم
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مقطع صوتي "نادر" للملك سعود أثناء افتتاح جلسة مجلس الشورى عام 1947

الرياض (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي مسجل لكلمة الملك سعود –رحمه الله – أثناء افتتاج جلسة مجلس الشورى في 211 -11 – 1947 ميلادية وذلك أثناء توليه منصب ولي العهد آنذاك.

وقال الملك سعود في المقطع الصوتي: "من دواعي سروي العظيم أن نفتتح هذه الدورة السنوية لاجتماع المجلس الموقر ونتوجه بخالص قلوبنا إلى مؤسس دولتنا وداعم مجد أمتنا جلاله مولانا الملك المعظم حفظه الله ونقدم خالص تحياتنا على تأسيس هذا المجلس .

وتابع: "أخواننا أنكم تبدأوا اليوم العام الجديد من دورة المجلس المحترم وقد تم تأسيس المجلس لتبني القضايا التي تخدم الأمة وأنتم على ما عهدناه فيكم تقومون بمهامكم بكفاءة .

وأردف: لا شك أنكم تشاركوننا الرأي في أن الإصلاح يتطلب جهود متواصلة وعيون ساهرة من جميع أفراد الشعب حتى يؤتي ثماره.

وأضاف: سنذلل ما نلاقيه في طريقنا من صعاب بقوة لتجاوز كافة العقوبات ما دام دفنا الإخلاص في خدمة الوطن والوصول بأمتنا للمكان اللائق بها بين الدول .

جلسة
الملك سعود
مجلس الشورى

التعليقات

عبدالعزيز
عبدالعزيز عدد التعليقات : 1
منذ 11 ساعة
يعني كان فيه مجلس شورى والغوه وبعدين رجعوه؟
اللي اعرفه ان مجلس الشورى بدأ بعد حرب الخليج.

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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