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الخضيري: يتعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة

منذ يومين
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الخضيري: يتعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
قال الرائي الفلكي عبدالله الخضيري مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي أن المعطيات العلمية والحسابات الفلكية تفيد بأن ليس هناك احتمالية لرؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة

وأضاف الخضيري أن الشمس ستغرب في مرصد جامعة المجمعة الفلكي الساعة السادسة و52 دقيقة وسيحدث الاقتران المركزي بعد غروب الشمس في هذا اليوم أي أن القمر سيكون تحت الافق وقت غروب الشمس وقد ينخفض بمقدار 3 درجات تقريبا.

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

عبدالله الخضيري
هلال شهر ذوي الحجة
الاقتران المركزي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ يوم
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 17 ساعة
اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان وطاعه الرحمن

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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