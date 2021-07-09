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صورة سعاد العبدالله وملاك الكويتية تحدث ضجة

منذ يومين
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صورة سعاد العبدالله وملاك الكويتية تحدث ضجة

خالد الظفيري (صدى):
أثارت سعاد العبد الله وملاك الكويتية ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لهما، حيث لفت تغير ملامحهن الأنظار.

ولم يتعرف البعض على سعاد العبد الله من المرة الأولى وشبهوها بنانسي عجرم، بينما هاجم البعض ملاك الكويتية بسبب استخدامها للفلاتر التي بدلت ملامحها اعتبر آخرون أن عمليات التجميل سبب في تبدل ملامح الثنائي، فيما أشاد آخرون بإطلالة سعاد العبد الله معبرين عن حبهم واشتياقهم لها.

وشاركت ملاك الكويتية جمهورها صورة جمعتها بسيدة الشاشة الخليجية، وعلى الرغم من اشتياق الجمهور لسعاد العبد الله، إلا أن تغير ملامحها لفت الأنظار إليها فمنهم من أرجع تبدل الملامح إلى لجوئها لعمليات التجميل، فيما أرجعها آخرون إلى استخدام ملاك الكويتية لأحد الفلاتر التي بدلت ملامحهن.

و أعاد بعض النشطاء نشر صور سعاد العبد الله في شبابها، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لسعاد العبد الله في فترة شبابها، ليعبر محبوها عن دهشتهم من جمالها معلقين بكلمات تغزلوا فيها من ملامح النجمة الكويتية.

نانسي عجرم
ملاك الكويتية
سعاد العبدالله

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يومين
ما شاء الله واضح.. تغذية جيدة وصحة وعافية للجميع
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 117
منذ يوم
والله من اللسان القذر وقلة الحياء وعلى الهواء من قبل اللي على اليسار اسم على غير مسمى لم يسلم من لسانها أحد مفردات بذيئة لا تجدها في اي قاموس ولا في الاسواق الشعبيه
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ يوم
ولم يتعرف البعض على سعاد العبد الله من المرة الأولى وشبهوها بنانسي عجرم ياهي قويه ههههههه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
طيب لماذا الضجه
انين الروح
انين الروح عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
اين نانسي عجرم بالموضوع انني لا اراها هههههه

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أحدث التعليقات

سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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