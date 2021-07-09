صورة سعاد العبدالله وملاك الكويتية تحدث ضجة

خالد الظفيري (صدى):
أثارت سعاد العبد الله وملاك الكويتية ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لهما، حيث لفت تغير ملامحهن الأنظار.
ولم يتعرف البعض على سعاد العبد الله من المرة الأولى وشبهوها بنانسي عجرم، بينما هاجم البعض ملاك الكويتية بسبب استخدامها للفلاتر التي بدلت ملامحها اعتبر آخرون أن عمليات التجميل سبب في تبدل ملامح الثنائي، فيما أشاد آخرون بإطلالة سعاد العبد الله معبرين عن حبهم واشتياقهم لها.
وشاركت ملاك الكويتية جمهورها صورة جمعتها بسيدة الشاشة الخليجية، وعلى الرغم من اشتياق الجمهور لسعاد العبد الله، إلا أن تغير ملامحها لفت الأنظار إليها فمنهم من أرجع تبدل الملامح إلى لجوئها لعمليات التجميل، فيما أرجعها آخرون إلى استخدام ملاك الكويتية لأحد الفلاتر التي بدلت ملامحهن.
و أعاد بعض النشطاء نشر صور سعاد العبد الله في شبابها، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لسعاد العبد الله في فترة شبابها، ليعبر محبوها عن دهشتهم من جمالها معلقين بكلمات تغزلوا فيها من ملامح النجمة الكويتية.