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الشوفان يعالج التهاب الأعصاب

منذ يومين
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الشوفان يعالج التهاب الأعصاب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد العديد من الخبراء على ضرورة اتباع نظام غذائي مخصص لعلاج التهاب الأعصاب يساعد في تحسين حالة المرضى.

وقال الخبراء إن اتباع النظام الغذائي المضاد للالتهابات قد يقلل من عدد النوبات التي تعاني منها المصابين بأحد اشكال التهاب الأعصاب وقد يساعد في تخفيف الألم قليلا.

وكشف الخبراء عن الأطعمة التى تساعد في علاج التهاب الأعصاب وتقليل الام اصحاب الامراض المزمنة المرتبطة بالأعصاب مثل الروماتويد.

ومن هذه الأطعمة : الأعشاب والتوابل حيث تضيف مضادات الأكسدة لطعامك فعلى سبيل المثال الكركم الموجود في مسحوق الكاري به مادة قوية تسمى الكركمين، والثوم يقلل قدرة الجسم على صنع الأشياء التى تزيد من التهاب الأعصاب.

وأظهرت الأبحاث أن الخضار الورقية الغنية بفيتامين K مثل السبانخ واللفت تقلل الالتهاب، مثل البروكلي والملفوف، وكذلك المادة التي تعطي الفواكه مثل الكرز والتوت والعليق لونها.

كما ان دقيق الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل والحبوب غير المكررة الأخرى تميل إلى أن تكون غنية بالألياف، كما أن الألياف تساهم في علاج التهاب الأعصاب.

وتحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف، بالإضافة إلى أنها محملة بمضادات الأكسدة والمواد الأخرى المضادة للالتهابات.

ويجب تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع خاصة الاسماك الدهنية حيث يحتوي كل من السلمون والتونة والسردين على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقاوم التهابات الأعصاب.

المرضى
الشوفان
اتهاب الاعصاب
الاعصاب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ يوم
كريم شانتيه

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أحدث التعليقات

سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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