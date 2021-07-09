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قرعة تصفيات آسيا تحت 23 عامًا تضع "الأخضر" في المجموعة الرابعة

منذ يومين
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قرعة تصفيات آسيا تحت 23 عامًا تضع "الأخضر" في المجموعة الرابعة

ماجد محمد (صدى):
كشفت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، أوزبكستان 2022، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، في منطقة غرب آسيا.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بنغلاديش والكويت وأوزبكستان.

وجاءت نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، في منطقة غرب آسيا، كالآتي..

المجموعة الأولى: سوريا، قطر (المضيف)، اليمن، سري لانكا

المجموعة الثانية: إيران، طاجكستان (المضيف)، لبنان، نيبال

المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (المضيف)، أفغانستان، المالديف

المجموعة الرابعة: السعودية، بنغلاديش، الكويت (المضيف)، أوزبكستان

المجموعة الخامسة: الإمارات (المضيف)، عمان، الهند، قيرغيزستان

المجموعة السادسة: الأردن (المضيف)، فلسطين، تركمانستان

ومن المقرر أن تستضيف الكويت منافسات المجموعة الرابعة، بنظام التجمع، حيث يلتقي المنتخب الوطني بنظيره أوزبكستان في 27 أكتوبر، ثم الكويت في 29 أكتوبر، ثم بنغلاديش في 31 أكتوبر.

المنتخب الوطني
قرعة تصفيات آسيا
المجموعة الرابعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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