قرعة تصفيات آسيا تحت 23 عامًا تضع "الأخضر" في المجموعة الرابعة

ماجد محمد (صدى):
كشفت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، أوزبكستان 2022، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، في منطقة غرب آسيا.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بنغلاديش والكويت وأوزبكستان.
وجاءت نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، في منطقة غرب آسيا، كالآتي..
المجموعة الأولى: سوريا، قطر (المضيف)، اليمن، سري لانكا
المجموعة الثانية: إيران، طاجكستان (المضيف)، لبنان، نيبال
المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (المضيف)، أفغانستان، المالديف
المجموعة الرابعة: السعودية، بنغلاديش، الكويت (المضيف)، أوزبكستان
المجموعة الخامسة: الإمارات (المضيف)، عمان، الهند، قيرغيزستان
المجموعة السادسة: الأردن (المضيف)، فلسطين، تركمانستان
ومن المقرر أن تستضيف الكويت منافسات المجموعة الرابعة، بنظام التجمع، حيث يلتقي المنتخب الوطني بنظيره أوزبكستان في 27 أكتوبر، ثم الكويت في 29 أكتوبر، ثم بنغلاديش في 31 أكتوبر.