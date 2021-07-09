سان جيرمان يقترب من ضم كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة باريس سان جيرمان لم تفقد آمالها حتى الآن، بالتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، من يوفنتوس، رغم تشبث الأخير بنجمه وهدافه الأول.
وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الباريسي ما زالت على اتصال دائم مع خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، كما أن الأخير يرى الانتقال إلى الفريق الفرنسي مثيرا للاهتمام، بحسب موقع "Foot Mercato".
وتزعم بعض التقارير أن صاحب الـ36 عاما قد يفضل الانتقال إلى ناد آخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لخوض آخر تحد في مسيرته قبل اعتزاله.