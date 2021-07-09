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سان جيرمان يقترب من ضم كريستيانو رونالدو

منذ يومين
2172
سان جيرمان يقترب من ضم كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة باريس سان جيرمان لم تفقد آمالها حتى الآن، بالتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، من يوفنتوس، رغم تشبث الأخير بنجمه وهدافه الأول.

وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الباريسي ما زالت على اتصال دائم مع خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، كما أن الأخير يرى الانتقال إلى الفريق الفرنسي مثيرا للاهتمام، بحسب موقع "Foot Mercato".

وتزعم بعض التقارير أن صاحب الـ36 عاما قد يفضل الانتقال إلى ناد آخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لخوض آخر تحد في مسيرته قبل اعتزاله.

باريس سان جيرمان
كريستيانو رونالدو
الانتقالات الصيفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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