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عشرينية تطلب الطلاق بسبب تعليقات زوجها على "فيسبوك"

منذ يومين
2012
1
عشرينية تطلب الطلاق بسبب تعليقات زوجها على "فيسبوك"

لندن (صدى):
طلبت سيدة الطلاق من زوجها ورفضت العودة إلى منزل الزوجية بسبب تعليقات زوجها على الفيسبوك .

تفصيلا، طلبت شابة بالغة من العمر 21 عاما الطلاق بسبب ما يقوم به زوجها من أفعال من وجهة نظرها غير لائقة، مبينة أنه كان يكتب تعليقات بها كلمات الغزل اثناء فترة خطبتهما على صور مشاهير التواصل الإجتماعي من السيدات، و أخبرته أن ذلك الأمر يغضبها و يثير غيرتها و لكنه لم يتوقف عن القيام به حتى بعد الزواج ، صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت الشابة أنها اكتشفت بالصدفة بعد الزواج أن زوجها قام بحظرها من فيس بوك حتى يكتب التعليقات بحريته، إلا أن إحدى صديقاتها أخبرتها بأنه مازال يكتب التعليقات التي كانت تغضبها .

وواجهت الشابة زوجها بما قالته صديقتها، و بالفعل أكد لها زوجها أنه قام بحظرها من على فيس بوك حتى لا تفتعل المشاكل فيما بعد عقب الزواج مما أثار غضبها و بشدة و طلبت منه الطلاق .

الطلاق
زوجة
الفيسبوك
تعليقات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ يوم
ههههههههههههههههههههههههه يبدو انه يلعب بذيله

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أحدث التعليقات

سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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