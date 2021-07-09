متابعة- أميرة خالد (صدى):
أحيا الفنان محمد عبده حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس، في جدة، وتأثر خلال أدائه إحدى الأغنيات بكلمات الأغنية لتنسال دموعه.
وحاول محمد عبده، استكمال أغنيته تعبت الظلم، لكن دموعه غلبته، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق لتشجيعه ودعمه معنويا.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، تحت هاشتاغ محمد عبده بجدة ، وسط إشادة بالحفل، حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على دعم محمد عبده، بعد انتشار المقطع، موجهة له كلمات أكدت فيها أن بكاءه كان سببا في بكائها كذلك، واصفة إياه بالأستاذ الكبير وطالبته بعدم البكاء.بالفيديو.. محمد عبده يبكي خلال غنائه في حفل فني بجدة وأحلام تعلق
أحيا الفنان محمد عبده حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس، في جدة، وتأثر خلال أدائه إحدى الأغنيات بكلمات الأغنية لتنسال دموعه.
وحاول محمد عبده، استكمال أغنيته تعبت الظلم، لكن دموعه غلبته، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق لتشجيعه ودعمه معنويا.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، تحت هاشتاغ محمد عبده بجدة ، وسط إشادة بالحفل، حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على دعم محمد عبده، بعد انتشار المقطع، موجهة له كلمات أكدت فيها أن بكاءه كان سببا في بكائها كذلك، واصفة إياه بالأستاذ الكبير وطالبته بعدم البكاء.