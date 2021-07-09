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بالفيديو.. محمد عبده يبكي خلال غنائه في حفل فني بجدة وأحلام تعلق

منذ يومين
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بالفيديو.. محمد عبده يبكي خلال غنائه في حفل فني بجدة وأحلام تعلق

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أحيا الفنان محمد عبده حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس، في جدة، وتأثر خلال أدائه إحدى الأغنيات بكلمات الأغنية لتنسال دموعه.

وحاول محمد عبده، استكمال أغنيته تعبت الظلم، لكن دموعه غلبته، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق لتشجيعه ودعمه معنويا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، تحت هاشتاغ محمد عبده بجدة ، وسط إشادة بالحفل، حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على دعم محمد عبده، بعد انتشار المقطع، موجهة له كلمات أكدت فيها أن بكاءه كان سببا في بكائها كذلك، واصفة إياه بالأستاذ الكبير وطالبته بعدم البكاء.بالفيديو.. محمد عبده يبكي خلال غنائه في حفل فني بجدة وأحلام تعلق

أحيا الفنان محمد عبده حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس، في جدة، وتأثر خلال أدائه إحدى الأغنيات بكلمات الأغنية لتنسال دموعه.

وحاول محمد عبده، استكمال أغنيته تعبت الظلم، لكن دموعه غلبته، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق لتشجيعه ودعمه معنويا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، تحت هاشتاغ محمد عبده بجدة ، وسط إشادة بالحفل، حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على دعم محمد عبده، بعد انتشار المقطع، موجهة له كلمات أكدت فيها أن بكاءه كان سببا في بكائها كذلك، واصفة إياه بالأستاذ الكبير وطالبته بعدم البكاء.

محمد عبده
أحلام
حفل فني
أغنية تعبت الظلم

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ يوم
محمد عبده فنان بس لو انه يعتزل الغناء ويضع موهبته في قراءة القرآن الكريم لوجد لذة لا مثيل لها ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يهديه بس وش بقى من العمر له
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14548
منذ يوم
الظلم خُسران
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14548
منذ يوم
موهبة ابن عبده ذات بعد خامس بعد الزمن، س، ص، ع

ربما كان ذلك البعد هو المغناطيسية

مدى تأثر طبقات الهواء من صوته الرعبون
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14548
منذ يوم
وداعاً محمد عبده .. قبلها يا محمد .. نط في مركب الفن يا محمد .. وخلي الخواتيم عاطرة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14548
منذ يوم
تخيلوا معي فنانة في قبرها معها ١٢ جائزة أوسكار ويش تنفعها
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 2
منذ يوم
بكاء من خشية الله 😪
عبده محمد
عبده محمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
محمد عبده .. لأننا جمهورك نريد منك الاعتزال
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ يوم
الله لايبلانا الله يهديه بس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ يوم
البكاء بلاش وياكم عيونا بكت مما ترا
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 905
منذ يوم
بِسْم الله الرحْمن الرحيم


الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:


يَا * أبو * نورة * لَا * تتبع * الشيطان * و * بوق* الخراب ✍🏻

تب * إلى * الله * قَبل * جمهورك * يهلّ * عَلَيْك * التّراب ✍🏻

ظالم* نفسك * وَ * المكسب* حَرَام * بمطعومك * وَ * الشَراب ✍🏻

وَ * معازف * الشيطان* وَنَاسة * وَهمِيّة * مِثل * السّراب ✍🏻



مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1607
منذ يوم
اللهم أحسن لنا الخاتمة
سعيد الجدعاني
سعيد الجدعاني عدد التعليقات : 11
منذ يوم
والله كفيت ووفيت يابو نوره كم باقي من العمر ارجع لرب العالممين قبل فوات الاوان اللله المستعان
سعيد الجدعاني
سعيد الجدعاني عدد التعليقات : 11
منذ يوم
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أحدث التعليقات

سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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