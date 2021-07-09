حكم نهائي في قضية منى السابر مع ابنتها حلا الترك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عن إسدال الستار على قضيتها مع ابنتها حلا، وذلك بعد إصدار القضاء البحريني حكمه النهائي في القضية المرفوعة ضدها، برد مبلغ مالي كانت قد استدانته من ابنتها.
جاء الحكم بعد انتهاء مدة المهلة الثانية والتي منحها القضاء البحريني لمنى السابر، كي تقوم بجمع المبلغ المتنازع عليه، والذي قيمته 20 ألف دينار بحريني (53 ألف دولار).
ووجهت منى السابر كلمات الشكر والثناء لمن وقفوا إلى حانبها، ونشرت بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، معلنة صدور حكم نهائي فيها.
وتضمن بيان ربا الخالد، أن الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها عبدالله.
يذكر أن المحكمة البحرينية كانت قد أصدرت، في مارس حكما بإدانة منى السابر بالسجن سنة مع النفاذ في المبلغ محل النزاع، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها، قبل أن يتم تمديد المهلة مجددا.