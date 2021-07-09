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حكم نهائي في قضية منى السابر مع ابنتها حلا الترك

منذ يومين
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حكم نهائي في قضية منى السابر مع ابنتها حلا الترك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عن إسدال الستار على قضيتها مع ابنتها حلا، وذلك بعد إصدار القضاء البحريني حكمه النهائي في القضية المرفوعة ضدها، برد مبلغ مالي كانت قد استدانته من ابنتها.

جاء الحكم بعد انتهاء مدة المهلة الثانية والتي منحها القضاء البحريني لمنى السابر، كي تقوم بجمع المبلغ المتنازع عليه، والذي قيمته 20 ألف دينار بحريني (53 ألف دولار).

ووجهت منى السابر كلمات الشكر والثناء لمن وقفوا إلى حانبها، ونشرت بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، معلنة صدور حكم نهائي فيها.

وتضمن بيان ربا الخالد، أن الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها عبدالله.

يذكر أن المحكمة البحرينية كانت قد أصدرت، في مارس حكما بإدانة منى السابر بالسجن سنة مع النفاذ في المبلغ محل النزاع، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها، قبل أن يتم تمديد المهلة مجددا.

حلا الترك
القضاء البحريني
منى السابر

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ يوم
كيف البنت يهنأ لها النوم وتأكل الطعام وأمها في السجن ❗ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3781
منذ يوم
كيف .عاد العقوق وما ادراك ما العقوق . عموما اي بنت المتفصخة اللي تسوي حركات قذرة وتترقوص للعالم ولا عندها خجل ولا مخافة من الله عز وجل فهي ممكن يطلع منها اي شيء . الله لا يبلانا ويستر على نسائنا. كمان اي ام تتاجر بجسمه وتسوي فاشيتسازفت تتحمل ما تلقاه من عقوبة ربنا بان يسلط عليه اقرب الناس له . الله قادر على كل شيء سبحانه

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أحدث التعليقات

سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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